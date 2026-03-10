Espana agencias

Feijóo carga contra Sánchez por no aprobar medidas de ayuda ante la guerra de Irán y limitarse al 'No a la guerra'

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este martes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no aprobar medidas para ayudar a los ciudadanos y las empresas ante la guerra de Irán y limitarse a trabajar en un "eslogan", en alusión al 'No a la guerra' que resucitó el jefe del Ejecutivo la pasada semana.

Así se ha pronunciado después de que el Consejo de Ministros no haya aprobado hoy propuestas concretas, si bien la ministra portavoz, Elma Saiz, ha señalado que están haciendo una "monitorización" de la situación actual y evaluando los datos para poner en marcha una "respuesta calibrada y eficaz" con medidas para proteger a hogares, trabajadores y empresas afectadas pero también para acelerar "la transición ecológica y fortalecer la autonomía estratégica".

En un mitin en el Teatro Centro Cultural San Agustín en Burgo de Osma (Soria), Feijóo ha criticado que la "agencia de publicidad de Moncloa" se pusiera a "trabajar en un eslogan" pero no en medidas "para ayudar a la gente".

"Y con los eslóganes no llenamos el depósito de gasolina, con los eslóganes los camioneros no pueden trabajar, con los eslóganes los agricultores no mueven los tractores, con los eslóganes los pescadores no salen a faenar", ha enfatizado.

El presidente de los 'populares' ha destacado que otros países --como Portugal o Italia-- están impulsando propuestas pero Sánchez "hoy ha reunido al Consejo de Ministros y ha perdido la oportunidad de aprobar medidas reales".

"Y la verdad es que lo tenía muy fácil, solo tenía que copiar lo que propuso ayer el PP", ha manifestado, citando las medidas del PP para revalorizar los sueldos con una reducción del IRPF, bajar el IVA energético y suprimir el impuesto de generación para ahorrar 900 euros a cada familia.

"HA PREFERIDO NO HACER NADA"

Sin embargo, Feijóo ha echado en cara al Gobierno que haya "preferido no hacer nada", criticando que sí opte por actuar "rápido" cuando hay que rescatar empresas como Plus Ultra pero no haya "prisa" para ayudar a los agricultores o transportistas con el gasóleo.

"El Gobierno de los rescates exprés de compañías aéreas que tienen un solo avión que después le pagan al expresidente Zapatero, le dice a los transportistas, a los agricultores y a los marineros que esperen", ha abundado.

Según Feijóo, ésa es la diferencia entre un Gobierno que gobierna haciendo "una política útil" y un Gobierno que "hace publicidad o eslóganes". "Y en el contexto actual, lo que necesita España es un liderazgo responsable, no un broncas. Y este señor insulta a todo el mundo todo el día", ha aseverado.

VE A SÁNCHEZ UN "CAMPEÓN DE CRISIS"

El presidente del PP ha cargado contra Sánchez, al que ha retratado como "un campeón de crisis". Según ha añadido, es "un campeón de fractura, un campeón de división" y "un campeón de tener a la familia del presidente en los juzgados" y "a su número dos en la cárcel".

Feijóo ha afirmado que el Ejecutivo central "no se ocupa de los problemas reales" pero sí ha creado problemas e incluso los "ha agravado". Según ha recalcado, un político debe estar "para no crear problemas", "para no fracturar la sociedad", para "velar por los intereses generales" y "para ser decente".

EuropaPress

