Fallece un varón de 70 años al caer por el hueco de un ascensor en Badajoz

Badajoz, 10 mar (EFE).- Una hombre de unos 70 años ha fallecido esta mañana en Badajoz al precipitarse por el hueco del ascensor del bloque de viviendas en que residía en la capital pacense, donde, según ha indicado los vecinos, se realizaban labores de mantenimiento.

La Policía Nacional ha explicado a EFE que el suceso se ha producido en torno a las 9:00 horas, en la calle Eugenio García Estop, lugar al que se han desplazado efectivos de Bomberos, de Policía Nacional y del Servicio Extremeño de Salud.

Los vecinos ha explicado que el suceso se ha producido al caer este por el hueco del ascensor desde la segunda planta del edificio en el que se realizaban estas tareas del mantenimiento, aunque la relación con estos trabajos no la confirma por el momento la Policía Nacional, que sí señala que se investiga como accidente.

A la zona también se han desplazado familiares y amigos del fallecido. EFE

