Espana agencias

Facua pide al Gobierno que fije precios máximos en los combustibles

Guardar

Sevilla, 10 mar (EFE).- Facua ha denunciado que las gasolineras han encarecido otros 8,4 céntimos el litro de gasóleo este martes a pesar de haber bajado el precio del petróleo y, por ello, ha reclamado al Gobierno que fije precios máximos en los combustibles, como ha hecho ya Croacia.

Según ha informado en un comunicado, 8,4 céntimos es la subida media que se ha producido en la península con los datos de primera hora de la tarde de este lunes analizados por gasolineras por Facua.

La subida del gasóleo desde el pasado lunes 2 de marzo supone una media de 40,4 céntimos, un 27,8 %, y, así, el precio medio ha pasado de los 1,456 euros por litro de hace 8 días a los 1,860 euros de este martes, ha denunciado.

La gasolina 95 ha subido de media desde el lunes de la semana pasada 19,9 céntimos, un 13,2 %, y ha pasado de 1,502 a 1,701 euros por litro.

El pasado viernes Facua dirigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un escrito para solicitarle que vuelva a llevar al Congreso un real decreto-ley de características similares al que tumbaron hace unos días PP, Vox y Junts.

Se trata de una norma con la que se pretendía modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para "facultar al Gobierno para poner precios máximos a determinados productos y servicios en situaciones de emergencia".

Facua ha reclamado un mecanismo de fijación de topes a los precios de los combustibles de automoción, la electricidad y el gas por el que las empresas no puedan tener márgenes de beneficio superiores a los del mes anterior al del inicio de la invasión de Irán.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La automatización y la IA ya han provocado un aumento de la desigualdad salarial en España

Infobae

La vivienda nueva se enfoca a la demanda de alto nivel y no a paliar escasez, según Tinsa

Infobae

Alegría confirma un "no" a Azcón, cuyo gobierno da por amortizado sin haber nacido

Infobae

El joven muerto ayer en Ceuta recibió varios disparos y se busca a dos sicarios

Infobae

Peramato urge a trabajar por una Justicia accesible para todos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Confirman la sanción de 40.000

Confirman la sanción de 40.000 euros a una empresa de juego por permitir apostar a una persona inscrita en el registro de prohibidos

Ayuso defiende la “libertad” de los médicos para no realizar un aborto y recurrirá la orden del TSJM de crear el registro: “No voy a señalar a nadie”

Los militares españoles en Líbano trasladan a familias a zonas seguras en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Hezbolá

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

La relación entre España y EEUU en la OTAN tras 40 años del referéndum sobre continuar en la Alianza: “Son un aliado terrible”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como norma general es la empresa la que decide cómo organizar la recuperación de las horas extra”

Si te llega un bizum por error y nunca lo devuelves, esto es lo que dice la ley

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions