Facua pide al Gobierno que fije precios máximos en los combustibles

Sevilla, 10 mar (EFE).- Facua ha denunciado que las gasolineras han encarecido otros 8,4 céntimos el litro de gasóleo este martes a pesar de haber bajado el precio del petróleo y, por ello, ha reclamado al Gobierno que fije precios máximos en los combustibles, como ha hecho ya Croacia.

Según ha informado en un comunicado, 8,4 céntimos es la subida media que se ha producido en la península con los datos de primera hora de la tarde de este lunes analizados por gasolineras por Facua.

La subida del gasóleo desde el pasado lunes 2 de marzo supone una media de 40,4 céntimos, un 27,8 %, y, así, el precio medio ha pasado de los 1,456 euros por litro de hace 8 días a los 1,860 euros de este martes, ha denunciado.

La gasolina 95 ha subido de media desde el lunes de la semana pasada 19,9 céntimos, un 13,2 %, y ha pasado de 1,502 a 1,701 euros por litro.

El pasado viernes Facua dirigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un escrito para solicitarle que vuelva a llevar al Congreso un real decreto-ley de características similares al que tumbaron hace unos días PP, Vox y Junts.

Se trata de una norma con la que se pretendía modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para "facultar al Gobierno para poner precios máximos a determinados productos y servicios en situaciones de emergencia".

Facua ha reclamado un mecanismo de fijación de topes a los precios de los combustibles de automoción, la electricidad y el gas por el que las empresas no puedan tener márgenes de beneficio superiores a los del mes anterior al del inicio de la invasión de Irán.EFE