El Real Madrid cierra la preparación sin Mbappé y con siete ausencias por lesión

Madrid, 10 mar (EFE).- El Real Madrid cerró la preparación del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones sin Kylian Mbappé, baja en el primer enfrentamiento ante el Manchester City al no recuperarse a tiempo de un esguince de rodilla, y con las ausencias de Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo.

El panorama no mejora para Álvaro Arbeloa, que pasará de sufrir diez bajas en Balaídos a un mínimo de siete frente al City. El técnico madridista recuperará a Dean Huijsen y Franco Mastantuono, tras sanción, y a Eduardo Camavinga, que deja atrás una fuerte infección bucal que le impidió jugar los dos últimos encuentros del Real Madrid.

Los tres, como Antonio Rüdiger que arrastra problemas musculares, pudieron ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros en la sesión en la ciudad deportiva de Valdebebas en la mañana del martes.

En los minutos abiertos a la presencia de medios de comunicación, con el grupo realizando un calentamiento con carrera corta antes de los habituales rondos, no se pudo ver al francés Kylian Mbappé. Por segundo día estuvo en las instalaciones del club blanco, tras regresar en la tarde del domingo de París, y prosiguió con su plan de recuperación entre el gimnasio y la sesión de fisioterapia.

Tras no llegar en condiciones de jugar la ida de los octavos de final en el estadio Santiago Bernabéu, el nuevo objetivo con el que trabaja Mbappé es poder ayudar al Real Madrid en la vuelta en el Etihad, el próximo martes 17 de marzo.

Es la fecha también marcada por Álvaro Carreras para volver, tras confirmarse el lunes que sufre una pequeña dolencia muscular en el gemelo de la pierna derecha. El lateral izquierdo ya trabajó con los recuperadores del club en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva, donde también se quedaron recluidos completando sus planes de recuperación David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos y Jude Bellingham.

Arbeloa preparó con los jugadores que tiene disponibles y un nutrido grupo de canteranos, los detalles del primer enfrentamiento ante el City, y sacó conclusiones para los retoques que introducirá en el once que venció en Balaídos el pasado viernes en la última jornada de LaLiga. EFE