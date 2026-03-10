El PSOE responde a Von der Leyen que el "unilateralismo nunca ha sido una buena solución"

Madrid, 10 mar (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha respondido este martes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien ayer defendió que Europa "ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo", que el "unilateralismo nunca ha sido una buena solución".

En declaraciones a la prensa en el Congreso, Mínguez ha dicho que las palabras de la presidenta de la Comisión Europea han "sorprendido mucho" al PSOE y ha subrayado que en Europa "hay unas reglas establecidas que hay que cumplir".

"De eso va la UE, el unilateralismo nunca ha sido una buena solución, confiamos en que se mantendrán esas reglas europeas", ha aseverado Mínguez.

La portavoz socialista también se ha referido a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso el próximo 25 de marzo en la que dará explicaciones sobre la postura del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio, tras participar en el Consejo Europeo del día 19.

En ella, ha dicho la parlamentaria, el jefe del Ejecutivo explicará "los detalles y la situación que tenemos y sufrimos con la guerra de Irán". EFE