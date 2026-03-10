Espana agencias

El PP teme que la ronda de contactos del Gobierno por Irán sea "otro acto de propagada" y no confirma por ahora si irá

El Partido Popular teme que la ronda de contactos que ha anunciado el Gobierno por la guerra de Irán sea "otro acto más de propaganda" y no ha confirmado por el momento si acudirá a esa reunión, máxime cuándo aún nadie del Ejecutivo les ha llamado.

"Pues a nosotros no nos ha llamado nadie y veremos a ver en qué consiste", ha declarado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Así se ha pronunciado poco después de que el Gobierno haya anunciado que iniciará una ronda con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para poner "en común" las medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Irán.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 25 de marzo en el Pleno del Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, tal y como han confirmado fuentes parlamentarias.

EL PP SE QUEJA AL ENTERARSE POR LOS MEDIOS: "ES UNA ANOMALÍA"

La formación de Alberto Núñez Feijóo se ha quejado por enterarse a través de los medios de esa ronda de contactos cuando, a su entender, lo lógico hubiera sido que primero se produjera esa llamada al PP y, después decidir si se cuenta a los medios. "Es una anomalía", han señalado a Europa Press fuentes 'populares'.

A preguntas de los medios sobre si el PP acudirá a esa ronda, Muñoz ha asegurado que a su partido no le ha "llamado nadie". "Veremos en qué consiste", ha apostillado, alertando de la posibilidad de que sea "otro acto más de propaganda" a los que, según ha dicho, les tiene "habituados el señor Sánchez".

Preguntada de nuevo si el PP se plantea la posibilidad de no acudir a esa ronda sobre Irán del Gobierno, la portavoz del Grupo Popular se ha limitado a señalar que en este momento no están convocados y que se han enterado por los medios de comunicación.

"Yo creo que es un poco prematuro que yo diga si vamos a ir o no vamos a ir, pero desde luego lo que sí le adelanto es que no vamos a formar parte de su campaña de propaganda para tapar todos los escándalos que tiene", ha enfatizado.

"SÁNCHEZ NO LIDERA NADA, ESTÁ SOLO"

La dirigente del PP ha enumerado algunos de los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno de Sánchez y al PSOE y ha señalado que se van a "tener que imprimir muchas pegatinas del 'No a la guerra' para tapar todo esto".

"El 'No a la guerra' no va a hacer que la gente pueda comprar pescado más de un día a la semana y el 'No a la guerra' no va a hacer que mucha gente pueda poner la calefacción todos los días de la semana. Hacen falta medidas serias y un Gobierno serio que no promueva conflictos internacionales con otros países que son socios de España", ha manifestado.

Asimismo, Muñoz ha afirmado que Sánchez es "un problema para los españoles" pero ha recalcado que ahora "también saben que se ha convertido a España en un problema para la Unión Europea". "Sánchez no lidera nada, está solo y además se permite el lujo de enemistar a España con países como Estados Unidos, solo para tener un poquito de caso en España". A su juicio, es "una irresponsabilidad manifiesta".

