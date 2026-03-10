El PP comparte con Von der Leyen que no hay que derramar lágrimas por el régimen iraní

Vitoria, 10 mar (EFE).- El vicesecretario de coordinación autonómica y local del Partido Popular, Elías Bendodo, ha compartido las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que no hay que derramar "ni una lágrima" por el régimen iraní y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelva a estar con los países aliados.

Bendodo ha participado este martes en Vitoria en una reunión con cargos públicos del PP en las juntas generales de los tres territorios vascos junto con el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, y en una intervención abierta a los medios de comunicación ha denunciado la política que está llevando a cabo Sánchez en relación a la guerra en Oriente Medio.

Ha considerado que Von der Leyen, que el lunes dijo que no debería derramarse "ni una lágrima" por el régimen iraní y advirtió de las consecuencia económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Medio, ha hecho un "ejercicio de realismo" porque Europa tiene que actuar con inteligencia y "saber moverse" en el nuevo orden internacional.

Bendodo ha insistido en que nadie quiere una guerra "pero tampoco derramar ni una lágrima por un régimen que mata a mujeres, que persigue homosexuales" y que no respeta los derechos humanos.

España, ha continuado, tiene que estar con los aliados europeos y los socios de la OTAN y no ver en la guerra "una oportunidad política" como hace Pedro Sánchez.

Al presidente del Gobierno le ha recriminado que su "no a la guerra" durara apenas quince minutos ya que a las pocas envió la fragata Cristóbal Colón "a la guerra", otro "fraude más de Sánchez", ha dicho.

"Ese ejercicio de fraude y contorsionismo" del presidente del Gobierno "ya se le acabó", ha manifestado el dirigente del PP, quien ha pedido a Sánchez que vuelva al sentido común, a estar con los aliados, a respetar lo que hacen la mayoría de los países del entorno y a bajar los impuestos.

"Cree que yendo por libre consigue recuperar el voto de la izquierda radical" y lo que hace, ha dicho, es que el posicionamiento internacional de España esté quedando "seriamente dañado".

Ha pedido además al Gobierno que respalde las iniciativas promovidas por el PP para paliar los efectos de la inflación y le ha instado a que baje el IRPF a las familias, especialmente a las que tienen hijos, a reducir el 10 % del IVA de los combustibles de forma temporal y a bajar también el IVA de la luz y del gas. EFE

(Foto)