El portero Pau Guitart ficha por el Horneo EÓN para las dos próximas temporadas

Alicante, 10 mar (EFE).- El Horneo EÓN Alicante ha anunciado la incorporación a su plantilla para las dos próximas temporadas del portero catalán Pau Guitart, que actualmente milita en el HSG Krefeld de Alemania.

El guardameta, que se convierte de esta forma en la primera incorporación del equipo alicantino para el próximo curso, defendió antes de su paso por Alemania la portería del Tubos Aranda Villa de Aranda y fue nombrado la pasada temporada jugador revelación de la ASOBAL.

En declaraciones a los medios del club, Pau Guitart, de 29 años de edad, aseguró que su fichaje por el Horneo EÓN supone "un paso importante" en su carrera y dijo afrontar esta etapa como una oportunidad para "crecer como jugador".

Guitart añadió que apostó por Alicante porque considera que el club cuenta con un "proyecto ambicioso" en los últimos años.

"Considero que es un club que tiene los objetivos muy claros y desde el primer día sentí confianza. Creo que es el mejor lugar para seguir creciendo y luchar por cosas importantes", añadió.

Guitart se definió como un portero "trabajador, intenso y muy comprometido con el equipo, quizá más un jugador de perfil táctico".

El director deportivo del Horneo EÓN Alicante, Abraham Rochel, aseguró que con la llegada del catalán el potencial de la portería aumenta, ya que el club ya cuenta en esta posición con Roberto Domenech.

Para el entrenador, Roi Sánchez, la futura incorporación de Guitart es una "señal" de la solidez del proyecto del equipo alicantino.

"Demuestra que Alicante es una estación atractiva para jugadores de su nivel. Pau no es un portero muy alto, pero sí muy rápido, intuitivo, caliente y muy competitivo. Nos va a dar muchísimo y es un portero de garantías para el proyecto de este equipo en el futuro", concluyó el gallego. EFE

