El Oviedo de Almada se puso por delante en 7 de los 11 partidos y solo ganó uno

Oviedo, 10 mar (EFE).- El Real Oviedo, por séptima vez desde que Guillermo Almada es el técnico azul, logró adelantarse en el marcador ante el Espanyol pero sin defender la renta conseguida.

A las órdenes del técnico uruguayo, el equipo carbayón empezó ganando ante Alavés, Betis, Osasuna, Girona, Athletic, Real Sociedad (en Anoeta se llegó a poner 0-2) y Espanyol, consiguiendo un único triunfo ante el Girona; frente a Alavés, Betis, Real Sociedad y Espanyol sacó el empate y cayó ante Osasuna y Athletic.

Con el empate cosechado este lunes en el RCDE Stadium, el Real Oviedo continúa como colista de primera división con 18 puntos, a ocho de una permanencia que marca el Elche.

En total, los azules tan solo han ganado tres partidos en las 27 jornadas disputadas hasta el momento.

"Buscábamos dar descanso a Ilyas Chaira y Hassan, que están con el Ramadán. Había que refrescar las bandas. Su alimentación ahora mismo no es la adecuada por circunstancias y los veía agotados", explicó Guillermo Almada en el estadio del Espanyol al ser preguntado por la suplencia de los dos extremos, titulares habituales a sus órdenes.

El Real Oviedo descansará este martes y el miércoles comenzará a preparar el partido del sábado (Carlos Tartiere, 18:30 horas) ante el Valencia, uno de los tres rivales junto a Real Sociedad y Girona que el equipo oviedista ha conseguido superar en la presente temporada. EFE

