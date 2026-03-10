Espana agencias

El Oviedo de Almada se puso por delante en 7 de los 11 partidos y solo ganó uno

Guardar

Oviedo, 10 mar (EFE).- El Real Oviedo, por séptima vez desde que Guillermo Almada es el técnico azul, logró adelantarse en el marcador ante el Espanyol pero sin defender la renta conseguida.

A las órdenes del técnico uruguayo, el equipo carbayón empezó ganando ante Alavés, Betis, Osasuna, Girona, Athletic, Real Sociedad (en Anoeta se llegó a poner 0-2) y Espanyol, consiguiendo un único triunfo ante el Girona; frente a Alavés, Betis, Real Sociedad y Espanyol sacó el empate y cayó ante Osasuna y Athletic.

Con el empate cosechado este lunes en el RCDE Stadium, el Real Oviedo continúa como colista de primera división con 18 puntos, a ocho de una permanencia que marca el Elche.

En total, los azules tan solo han ganado tres partidos en las 27 jornadas disputadas hasta el momento.

"Buscábamos dar descanso a Ilyas Chaira y Hassan, que están con el Ramadán. Había que refrescar las bandas. Su alimentación ahora mismo no es la adecuada por circunstancias y los veía agotados", explicó Guillermo Almada en el estadio del Espanyol al ser preguntado por la suplencia de los dos extremos, titulares habituales a sus órdenes.

El Real Oviedo descansará este martes y el miércoles comenzará a preparar el partido del sábado (Carlos Tartiere, 18:30 horas) ante el Valencia, uno de los tres rivales junto a Real Sociedad y Girona que el equipo oviedista ha conseguido superar en la presente temporada. EFE

Pfg/gv/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Rueda se desplaza este martes a Ponferrada y Villafranca del Bierzo (León) en la última semana de campaña en CyL

Rueda se desplaza este martes

Un Juzgado condena a 9 personas a multas de hasta 540 euros por expulsar de las txosnas de Beasain a dos polícías

Infobae

CEOE y Cepyme no irán a la reunión con Gobierno y sindicatos de democracia en las empresas

Infobae

Eden Hazard: "Guardiola es probablemente el mejor entrenador de la historia"

Infobae

Ley contra la multirreincidencia llega al Senado, donde PP y Vox buscan endurecer la norma

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia entrega a las

La Justicia entrega a las autoridades de Moldavia a un ciudadano sentenciado por el secuestro de un hombre: le llevó a un bosque y le pegó con un bate porque le robó su móvil

Defensa busca empresas para el mantenimiento y reparación de los sistemas de aterrizaje en barcos de la Armada en Rota: 1 millón de euros

La batería Patriot española que está colaborando en la defensa de Turquía en el conflicto de Oriente Medio

Improcedente el despido de un trabajador que tuvo un accidente con el coche de empresa triplicando el límite de alcohol: es una falta grave, no muy grave

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP en las elecciones de Castilla y León: “Un buen resultado para el PP es ganar las elecciones y obtener un voto más, un escaño más”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Da igual

Juanma Lorente, abogado: “Da igual lo que hayas hecho, si la empresa comete este error, el despido es improcedente”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de marzo

El petróleo cae de los 100 dólares y el Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para amortiguar el impacto de la guerra en el bolsillo de los españoles

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo