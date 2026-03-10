El gran frenazo del Espanyol: cuatro puntos de treinta en 2026

Barcelona, 10 abr (EFE).- El Espanyol, tras su último empate contra el Oviedo en el RCDE Stadium (1-1), confirma su gran frenazo en este 2026, después de quedarse sin la victoria contra el colista de LaLiga EA Sports y firmar cuatro puntos de treinta posibles en este año 2026.

El vestuario catalán buscaba que el partido contra los asturianos fuera un punto de inflexión, pero la segunda vuelta, siempre más exigente y cara, dejó sin sonrisa a los blanquiazules. Además de contra el Oviedo, sólo han firmado otros dos empates desde enero: Levante fuera (1-1) y Celta de Vigo en casa (2-2).

El Espanyol terminó la segunda vuelta por todo lo alto, con cinco victorias consecutivas que le situaron en zona europea y que invitaban a pensar en que la competición continental podría ser realmente el objetivo del curso. Venció a Sevilla (2-1), Celta (0-1), Rayo (1-0), Getafe (0-1) y Athletic (1-2).

El cambio de año, sin embargo, lastró su brillante rendimiento previo. Los blanquiazules son ahora séptimos en la clasificación con 37 puntos. Siguen con opciones de asaltar Europa, aunque la dinámica de resultados pone los pies en el suelo y fija la permanencia (42 puntos) como la gran meta a seguir.

La imagen del Espanyol mejora partido a partido. El cuerpo técnico, liderado por Manolo González, aplaude su esfuerzo y compromiso, pese a que la anhelada victoria que rompa esta mala racha no llega. No fue posible contra el colista y ahora deberán buscarla en el feudo del Mallorca este domingo.

Analizar el cambio de rumbo radical del proyecto blanquiazul pasa, de forma inevitable, por estudiar su nivel defensivo. En diez partidos ha encajado 22 goles. No ha dejado la portería a cero en 2026 y firma una media de dos dianas en contra por encuentro. Tampoco ayuda su falta de puntería en la meta contraria.

El vestuario no esconde que debe afinar arriba. "La pelota no entra. Hemos tenido ocasiones claras para marcar gol y hay que darle la vuelta. Hay que ganar un partido ya", ha explicado el lateral Carlos Romero a los medios del club. El defensa también ha destacado la necesidad de "cerrar la portería".

El centrocampista Ramon Terrats, por su parte, ha destacado que los errores "condenan" al equipo. "En las áreas debemos ser más agresivos", ha añadido. El futbolista ha insistido en su "confianza plena" en sus compañeros y en el cuerpo técnico y se ha mostrado convencido de que podrán revertir la situación. EFE

