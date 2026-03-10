El Gobierno de México dará facilidades a Irak para que juegue la repesca del Mundial

México, 9 mar (EFE).- El Gobierno de México anunció este lunes, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, que dará todas las facilidades a la selección de fútbol de Irak para que participe en la repesca de clasificación al Mundial 2026 programada para este mes en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

"Las autoridades deportivas de Irak han sido informadas de las facilidades migratorias que los jugadores y el cuerpo técnico tienen para ingresar a nuestro país. Se reitera la disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar la obtención de documentos que pudieran requerir algún jugador o directivo de dicha selección", dice una nota circulada a los medios.

Irak está sembrado en la final de la repesca que decidirá uno de los últimos boletos al Mundial; en Monterrey enfrentará el 31 de marzo al ganador del duelo del día 26 entre Bolivia y Surinam. Si gana, estará en el principal torneo del fútbol.

"Es importante señalar que el espacio aéreo de Irak continúa cerrado por el conflicto que vive el Medio Oriente. A pesar de ello, las autoridades consulares mexicanas han apoyado todas las solicitudes de visado de las personas interesadas en viajar a México", agrega el comunicado.

Hace unas horas, la selección de Irak, dirigida por el australiano Graham Arnold, pidió a la FIFA posponer la reclasificación en Monterrey debido a la guerra en el Medio Oriente, ante lo cual México ha reaccionado con una actitud de apoyo para que la plantilla de jugadores y el cuerpo técnico, además de directivos y aficionados, puedan entrar al país.

Este domingo varios futbolistas iraquíes fueron documentados en la embajada de México en Arabia Saudí y, según el Gobierno mexicano, el martes se tiene programado documentar a otras personas del seleccionado en la embajada de Catar.

"Asimismo se estableció comunicación con el encargado de negocios de la embajada de Irak en México para reiterar el ofrecimiento de apoyo y brindar la atención necesaria para documentar a las personas que integran la selección nacional de Irak", concluye la nota.

Además de Monterrey, Guadalajara organizará dos partidos en el torneo que ofrecerá los últimos boletos al Mundial: el 26 de marzo en el estadio Akron, Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica y el ganador enfrentará el 31 al Congo por el pase al Mundial, que se inaugurará el 11 de junio en la Ciudad de México. EFE