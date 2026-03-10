El Córdoba-Mirandés abrirá la jornada 32, el viernes 27 a las 21.30 horas

Madrid, 10 mar (EFE).- El partido Córdoba-Mirandés abrirá la jornada 32 de LaLiga Hypermotion, el viernes 27 a las 21.30 horas, en la que el encuentro Zaragoza-Racing de Santander se disputará el domingo 28 a las 18.30 horas, según los horarios anunciados este martes por LaLiga.
== LaLiga Hypermotion (jornada 32)
. viernes 27-mar
21.30 Córdoba-Mirandés
. sábado 28-mar
14.00 Ceuta-Cádiz
16.15 Granada-Huesca
16.15 Valladolid Burgos
18.30 Málaga-Leganés
21.00 Albacete-Castellón
21.00 Sporting de Gijón-Deportivo de La Coruña
. domingo 29-mar
14.00 Eibar-Las Palmas
16.15 CyD Leonesa-Andorra
18.30 Zaragoza-Racing de Santander
21.00 Almería-Real Sociedad. EFE
