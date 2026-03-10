El Córdoba-Mirandés abrirá la jornada 32, el viernes 27 a las 21.30 horas

Madrid, 10 mar (EFE).- El partido Córdoba-Mirandés abrirá la jornada 32 de LaLiga Hypermotion, el viernes 27 a las 21.30 horas, en la que el encuentro Zaragoza-Racing de Santander se disputará el domingo 28 a las 18.30 horas, según los horarios anunciados este martes por LaLiga.

== LaLiga Hypermotion (jornada 32)

. viernes 27-mar

21.30 Córdoba-Mirandés

. sábado 28-mar

14.00 Ceuta-Cádiz

16.15 Granada-Huesca

16.15 Valladolid Burgos

18.30 Málaga-Leganés

21.00 Albacete-Castellón

21.00 Sporting de Gijón-Deportivo de La Coruña

. domingo 29-mar

14.00 Eibar-Las Palmas

16.15 CyD Leonesa-Andorra

18.30 Zaragoza-Racing de Santander

21.00 Almería-Real Sociedad. EFE