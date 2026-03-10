El consumo de ultraprocesados multiplica hasta por 2,3 veces el riesgo de cáncer digestivo

Elche (Alicante), 10 mar (EFE).- Los grandes consumidores de alimentos ultraprocesados tienen hasta el doble de probabilidades de desarrollar un cáncer digestivo respecto a quienes menos comen este tipo de productos, según un estudio de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante).

El informe, publicado en la revista científica Frontiers in Nutrition, señala que quienes más se alimentan con ultraprocesados tienen un riesgo 2,3 veces mayor de sufrir cáncer de esófago y 1,56 veces superior de padecer cáncer de estómago, mientras que no han observado asociaciones significativas con el de páncreas.

Según la UMH, el estudio también recoge que los ultraprocesados lácteos, como la leche condensada y los helados, así como los dulces y bollería industrial se asocian más al cáncer de estómago, mientras que las bebidas azucaradas y refrescos, además los alimentos precocinados, presentan un mayor riesgo de producir cáncer de esófago.

Para la investigación, reclutaron a 1.218 participantes en cuatro hospitales de Alicante y cinco de Valencia, entre los que se incluyeron 193 casos de cáncer de esófago, 412 de estómago, 161 de páncreas y 452 personas sin cáncer, y se consideraron como grandes consumidores de ultraprocesados a aquellos que comían o bebían más de 148 gramos al día de este tipo de productos.

Además del aumento del riesgo de desarrollar cáncer, los investigadores han recordado que este consumo está relacionado con el exceso de calorías y el desequilibrio en la ingesta de nutrientes, y que en los últimos años los ultraprocesados han llegado al punto de que en países de ingresos medios y altos representan entre el 50 y el 60 por ciento de la energía total consumida a diario.

La investigación ha estado liderada por el director de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH (EPINUT), Jesús Vioque, junto a Laura Torres Collado y Alejandro Oncina Cánovas, además de contar con la colaboración del resto de investigadores de la unidad. EFE