El abogado de un acusado en Kitchen pide suspender el juicio al coincidir con el de Koldo

Madrid, 10 mar (EFE).- El abogado de uno de los acusados en el caso Kitchen, el comisario Andrés Gómez Gordo (que fue asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha), ha pedido a la Audiencia Nacional que suspenda el juicio por esta causa, señalado a partir del 6 de abril, al coincidir con el del caso Koldo por la trama de las mascarillas, que arrancará un día después.

El letrado que representa a Gómez Gordo en Kitchen -relativo a una presunta operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas- es José Antonio Choclán, abogado defensor del comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, uno de los tres acusados que se sentará en el banquillo del Supremo a partir del 7 de abril por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas en plena pandemia.

En un escrito remitido a la sección cuarta de lo Penal, a la que corresponde juzgar el caso Kitchen, Choclán expone que, si bien este juicio fue señalado antes, el que se va a celebrar en el Supremo en fechas similares tendría prioridad al ser una causa con preso, dado que dos de los acusados, el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García, se encuentran en prisión preventiva.

Por ello el letrado señala que muy a su pesar se ve en la "obligación de solicitar la suspensión íntegra de dicho señalamiento por ser imposible la asistencia al mismo", al amparo de lo establecido en el artículo 188.1. 6º de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

A efectos de acreditar la alegada coincidencia de señalamientos, el abogado de Aldama adjunta el calendario del juicio del caso Koldo en el Supremo, previsto del 7 al 30 de abril.

Fechas que el letrado no descarta tampoco que puedan ampliarse al mes de mayo, "a la vista de la complejidad del asunto, la numerosa prueba a practicar y el número de partes", y es por ello por lo que solicita "la suspensión íntegra del señalamiento" del juicio del caso Kitchen, "en aras de evitar nuevas suspensiones más adelante".

Recuerda además que el hecho de que en la causa del Supremo haya dos acusados en prisión preventiva ha motivado que no se hayan acordado las suspensiones planteadas por otras defensas en dicho procedimiento, según se acordó por providencia de 6 de marzo de 2026, resolución que también adjunta a su escrito ante la Audiencia Nacional.

Por el caso Kitchen serán juzgados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su entonces número dos, Francisco Martínez, quienes se enfrentan a una petición de quince años de cárcel por supuestamente orquestar esa operación de espionaje a Bárcenas en 2013 durante el gobierno de Mariano Rajoy en busca de documentos que pudiesen comprometer al PP en plena investigación del caso Gürtel.

Junto a ellos también está previsto que se sienten en el banquillo otros ocho acusados, entre ellos el ex número dos de la Policía Eugenio Pino; varios comisarios como José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas o Andrés Gómez Gordo o el que fuera chófer de Bárcenas, quien habría sido captado como confidente policial.EFE