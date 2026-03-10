EEUU sigue como destino de estudiantes pese a política de Trump, según empresas de cursos

Madrid, 10 mar (EFE).- La Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce) señala que Estados Unidos sigue siendo destino de estudiantes españoles para cursar un año académico, pese a la política de su presidente, Donald Trump, y el complejo contexto internacional, aunque reconoce que las familias estudian con más prudencia los programas de estudios.

"Las familias españolas continúan mostrando interés por los programas educativos en Estados Unidos, y los estudiantes que hoy están en el país norteamericano desarrollan sus estancias sin incidencias", ha señalado el presidente de la asociación, Emilio Bordona, en un comunicado en el que reconoce que ha habido una ligera disminución de la demanda de cursos de verano.

Sin embargo, los programas para cursar un año académico siguen estables y los trámites administrativos y los visados educativos más habituales, como J-1 y F-1, siguen gestionándose con normalidad, manteniendo los mismos requisitos que en años anteriores, incluyendo la entrevista consular y la documentación académica.

Bordona señala "normalidad" en las estancias de los españoles que actualmente estudian en Estados Unidos y recalca que el interés se mantiene pese a un contexto internacional complejo, "aunque las familias solicitan más información y realizan un análisis más detallado antes de decidir".

Los cursos de verano han registrado una ligera disminución en la participación que Aseproce vincula a una "mayor diversificación de destinos para estudiar en el extranjero, con países como Canadá o Irlanda que han ido ganando atractivo en los últimos años para estancias cortas y cursos de idiomas".

La patronal de empresas de cursos en el extranjero recuerda que el sistema educativo estadounidense se gestiona principalmente a nivel estatal y local, lo que aporta estabilidad a los programas y garantiza continuidad pese a la situación internacional actual. EFE