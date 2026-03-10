Espana agencias

EEUU sigue como destino de estudiantes pese a política de Trump, según empresas de cursos

Guardar

Madrid, 10 mar (EFE).- La Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce) señala que Estados Unidos sigue siendo destino de estudiantes españoles para cursar un año académico, pese a la política de su presidente, Donald Trump, y el complejo contexto internacional, aunque reconoce que las familias estudian con más prudencia los programas de estudios.

"Las familias españolas continúan mostrando interés por los programas educativos en Estados Unidos, y los estudiantes que hoy están en el país norteamericano desarrollan sus estancias sin incidencias", ha señalado el presidente de la asociación, Emilio Bordona, en un comunicado en el que reconoce que ha habido una ligera disminución de la demanda de cursos de verano.

Sin embargo, los programas para cursar un año académico siguen estables y los trámites administrativos y los visados educativos más habituales, como J-1 y F-1, siguen gestionándose con normalidad, manteniendo los mismos requisitos que en años anteriores, incluyendo la entrevista consular y la documentación académica.

Bordona señala "normalidad" en las estancias de los españoles que actualmente estudian en Estados Unidos y recalca que el interés se mantiene pese a un contexto internacional complejo, "aunque las familias solicitan más información y realizan un análisis más detallado antes de decidir".

Los cursos de verano han registrado una ligera disminución en la participación que Aseproce vincula a una "mayor diversificación de destinos para estudiar en el extranjero, con países como Canadá o Irlanda que han ido ganando atractivo en los últimos años para estancias cortas y cursos de idiomas".

La patronal de empresas de cursos en el extranjero recuerda que el sistema educativo estadounidense se gestiona principalmente a nivel estatal y local, lo que aporta estabilidad a los programas y garantiza continuidad pese a la situación internacional actual. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Desarticulado un grupo criminal itinerante que robaba cajeros con explosivos

Infobae

El candidato 'eterno' al que casi nadie vota: 47 años encabezando listas en Zamora

Infobae

Afectada de hepatitis C revive en un libro el caso Maeso para aportar "verdad y memoria"

Infobae

Buscan coralistas en todo el mundo para la vuelta de la ópera al Festival de Santander

Infobae

233 españoles, entre los 251 evacuados de Oriente Medio que han llegado a Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional niega un

La Audiencia Nacional niega un permiso de salida a un preso de origen turco por un riesgo de fuga del 90% y falta de arraigo en España

La Justicia entrega a las autoridades de Moldavia a un ciudadano sentenciado por el secuestro de un hombre: le llevó a un bosque y le pegó con un bate porque le robó su móvil

Defensa busca empresas para el mantenimiento y reparación de los sistemas de aterrizaje en barcos de la Armada en Rota: 1 millón de euros

La batería Patriot española que está colaborando en la defensa de Turquía en el conflicto de Oriente Medio

Improcedente el despido de un trabajador que tuvo un accidente con el coche de empresa triplicando el límite de alcohol: es una falta grave, no muy grave

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz sube este martes hasta máximos de hace más de un año por la guerra en Oriente Medio

Juanma Lorente, abogado: “Da igual lo que hayas hecho, si la empresa comete este error, el despido es improcedente”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de marzo

El petróleo cae de los 100 dólares y el Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para amortiguar el impacto de la guerra en el bolsillo de los españoles

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo