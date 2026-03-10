Díaz acusa a Von der Leyen de situarse junto a "la barbarie" tras cuestionar el orden internacional basado en reglas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de situarse al lado de la "barbarie" en lugar de alinearse con los demócratas, tras cuestionar la vigencia del derecho internacional después de decir que ya no se puede confiar en un mundo basado en reglas.

En declaraciones en 'TVE', recogidas por Europa Press, ha lanzado que las palabras de la dirigente comunitaria son "más que desafortunadas" y constituyen un "dislate", al insistir que la guerra en Irán es "ilegal" y "absolutamente ilegítima".

Díaz ha refrendado la opinión del presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien este martes se ha desmarcado este martes del criterio de Von der Leyen.

"La presidenta de la Comisión Europea lejos de colocarse del lado de la legalidad internacional, de parar la guerra y la barbarie en Europa, se coloque del lado justo de la barbarie", ha zanjado.