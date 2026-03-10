Espana agencias

Detenidos dos vecinos de Lleida por el robo de 5.500 kilos de cobre en Lugo

Lugo, 10 mar (EFE).- Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas, de 59 y 39 años, además de imputar como investigado a un menor de edad, todos ellos con residencia en Cataluña, como supuestos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y hurto de cable de cobre, como sospechosos de haber robado 5.500 kilos de ese material en la provincia de Lugo, valorados en más de 20.000 euros.

Según ha informado este martes la Comandancia de Lugo, los sospechosos fueron interceptados cuando transportaban el material supuestamente robado en dos furgonetas, en el marco de la vigilancia establecida precisamente para evitar la sustracción de cable de cobre, una “actividad delictiva” que ha aumentado de forma considerable como consecuencia del elevado valor de ese metal en el mercado y por la sustitución del cableado tradicional por fibra óptica.

Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron comprobar que los sospechosos, con residencia en la provincia de Lleida, se desplazaban hasta Galicia para perpetrar este tipo de hurtos de cable de cobre.

Establecido un dispositivo de vigilancia, fueron sorprendidos por los agentes en la localidad lucense de A Fonsagrada cuando aparentemente regresaban a su lugar de residencia.

Fruto de esta investigación, la Guardia Civil también “pudo constatar la existencia de un grupo criminal asentado y estructurado en la zona noroeste, cuyo modus operandi consistía en desplazarse desde su lugar de residencia, utilizando vehículos propios o de alquiler, hasta las zonas donde previamente otros miembros del grupo habían cortado el cableado”.

“Una vez en el lugar, generalmente de madrugada, procedían a cargar el material sustraído en varios vehículos y regresaban de inmediato a su lugar de origen, permaneciendo el menor tiempo posible en la zona para evitar ser detectados”, precisa la Guardia Civil.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que existen indicios de la potencial participación de más personas en los hechos.

El material recuperado fue puesto a disposición de las empresas perjudicadas y los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Becerreá (Lugo). EFE

jrr/xg/jdm

