Espana agencias

Detenido un conductor drogado que atropelló a dos ciclistas cuando huía de una patrulla

Guardar

Alicante, 10 mar (EFE).- Un conductor de 22 años que dio positivo en drogas ha sido detenido por atropellar a dos ciclistas de 74 y 76 años, que resultaron heridos, cuando huía a gran velocidad de una patrulla de dos motoristas de la Guardia Civil que le acababan de dar el alto en la N-340 a la altura de Orihuela.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero, el instituto armado ha informado este martes de que los dos ciclistas circulaban en un grupo de ocho en torno a las 10:15 horas de ese día a la altura del kilómetro 688 de la N-340 y que fueron arrollados porque el conductor del turismo no respetó una señal vertical de ceda al paso.

Ambos fueron trasladados al hospital de la Vega Baja, en la pedanía oriolana de San Bartolomé, donde fueron ingresados por las lesiones graves que presentaban y mientras que el herido de 76 ya ha recibido el alta y se recupera en su casa, el de 74 años sigue ingresado aunque su vida no corre peligro.

El atropello se produjo poco después de que dos motoristas de la Guardia Civil dieran el alto al conductor del turismo mediante señales para que detuviera el vehículo y este, haciendo caso omiso, iniciara la huida con una conducción temeraria para tratar de eludir las órdenes de los agentes.

Fue durante esas maniobras evasivas cuando atropelló a dos ciclistas y, en ese momento, detuvo el vehículo, lo abandonó e inició la huida a pie, pero los agentes también se apearon y lograron alcanzarlo y arrestarlo, para a continuación trasladarlo al cuartel de Callosa de Segura para la instrucción de las diligencias.

Las preceptivas pruebas de alcoholemia y drogas arrojaron resultado positivo en consumo de drogas (THC) y al conductor se le atribuyen los supuestos delitos de desobediencia a agentes de la autoridad, conducción temeraria, carecer de permiso de conducción y dos más de lesiones graves. EFE

ams-jeg/jdm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El CNIO trata de salvar la 'interinidad' otorgando más poderes al director científico

Infobae

La fiscal general recurrirá ante el Constitucional la sentencia que condenó a García Ortiz

Infobae

Urtasun afirma que PP y Vox quieren convertir España en "una franquicia de Donald Trump"

El responsable cultural sostiene que los partidos conservadores buscan emular políticas del expresidente estadounidense, argumenta que la postura pacifista del Ejecutivo se mantiene pese al despliegue naval y minimiza la amenaza de tensiones comerciales desde Washington

Urtasun afirma que PP y

El abogado de un acusado en Kitchen pide suspender el juicio al coincidir con el de Koldo

Infobae

Audrey Pascual, campeona paralímpica de supergigante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España es el décimo vendedor

España es el décimo vendedor de la industria de defensa mundial con un 2,3% y Oriente Medio es su principal cliente

La Audiencia Nacional niega un permiso de salida a un preso de origen turco por un riesgo de fuga del 90% y falta de arraigo en España

La Justicia entrega a las autoridades de Moldavia a un ciudadano sentenciado por el secuestro de un hombre: le llevó a un bosque y le pegó con un bate porque le robó su móvil

Defensa busca empresas para el mantenimiento y reparación de los sistemas de aterrizaje en barcos de la Armada en Rota: 1 millón de euros

La batería Patriot española que está colaborando en la defensa de Turquía en el conflicto de Oriente Medio

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz sube este martes hasta máximos de hace más de un año por la guerra en Oriente Medio

Juanma Lorente, abogado: “Da igual lo que hayas hecho, si la empresa comete este error, el despido es improcedente”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de marzo

El petróleo cae de los 100 dólares y el Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para amortiguar el impacto de la guerra en el bolsillo de los españoles

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo