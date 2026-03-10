Detenido un conductor drogado que atropelló a dos ciclistas cuando huía de una patrulla

Alicante, 10 mar (EFE).- Un conductor de 22 años que dio positivo en drogas ha sido detenido por atropellar a dos ciclistas de 74 y 76 años, que resultaron heridos, cuando huía a gran velocidad de una patrulla de dos motoristas de la Guardia Civil que le acababan de dar el alto en la N-340 a la altura de Orihuela.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero, el instituto armado ha informado este martes de que los dos ciclistas circulaban en un grupo de ocho en torno a las 10:15 horas de ese día a la altura del kilómetro 688 de la N-340 y que fueron arrollados porque el conductor del turismo no respetó una señal vertical de ceda al paso.

Ambos fueron trasladados al hospital de la Vega Baja, en la pedanía oriolana de San Bartolomé, donde fueron ingresados por las lesiones graves que presentaban y mientras que el herido de 76 ya ha recibido el alta y se recupera en su casa, el de 74 años sigue ingresado aunque su vida no corre peligro.

El atropello se produjo poco después de que dos motoristas de la Guardia Civil dieran el alto al conductor del turismo mediante señales para que detuviera el vehículo y este, haciendo caso omiso, iniciara la huida con una conducción temeraria para tratar de eludir las órdenes de los agentes.

Fue durante esas maniobras evasivas cuando atropelló a dos ciclistas y, en ese momento, detuvo el vehículo, lo abandonó e inició la huida a pie, pero los agentes también se apearon y lograron alcanzarlo y arrestarlo, para a continuación trasladarlo al cuartel de Callosa de Segura para la instrucción de las diligencias.

Las preceptivas pruebas de alcoholemia y drogas arrojaron resultado positivo en consumo de drogas (THC) y al conductor se le atribuyen los supuestos delitos de desobediencia a agentes de la autoridad, conducción temeraria, carecer de permiso de conducción y dos más de lesiones graves. EFE

