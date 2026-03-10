Espana agencias

Denuncian un delito de odio por el uso "burlesco" de la Virgen de Covadonga durante el 8M

Oviedo, 10 mar (EFE).- La Hermandad de Los Estudiantes ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por un delito de odio contra los promotores de una "imagen burlesca" de la Virgen de Covadonga exhibida en la manifestación celebrada el pasado domingo en Villaviciosa con motivo del Día de la Mujer.

En un comunicado, esta entidad ha subrayado que la utilización de la Virgen de Covadonga en la manifestación del 8M "conlleva odio, hostilidad, desprecio, discriminación o violencia contra un grupo concreto como son los católicos, especialmente en Asturias".

En su escrito, la hermandad incide en que se exhibió "una imagen semejando de manera inequívoca a la Virgen de Covadonga, subida en una especie de trampantojo que también inequívocamente sugería la imagen de un Paso de Semana Santa, con leyendas sacrílegas o cuando menos muy irrespetuosas, con ropajes morados y en una apariencia claramente burlesca".

Añade que la expresión 'Santina QUEER Vadonga' o los adornos con los colores del arco iris, "no deja lugar a duda de la utilización irrespetuosamente intencionada de uno de los símbolos de la religión católica y cristiana en general, y en especial de los asturianos, como es la Santísima Virgen María y de la Virgen de Covadonga en particular".

La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo ya denunció el pasado año la utilización de una imagen de la Virgen de Covadonga, bautizada como la 'santina de Queervadonga', en la manifestación del 8M celebrada en Gijón, una denuncia a la que se sumó Abogados Cristianos.EFE

