Espana agencias

Cerca de 1.200 efectivos para la seguridad del partido Atlético de Madrid-Tottenham

Guardar

Madrid, 10 mar (EFE).-  Cerca de 1.200 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de fútbol que disputarán este martes el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur.

Aunque ayer se informó de que serían 450 los efectivos, la Delegación del Gobierno ha indicado que fue un error porque no se habían incluido los de seguridad del propio club de fútbol.

Se trata del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, que se celebrará a partir de las 21:00 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información, Guías Caninos y la Brigada Móvil—, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Municipal de Madrid.

Además, se desplegarán componentes de SAMUR-Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de cerca de 3.000 aficionados ingleses con entrada, en un estadio que prevé aforo completo para el encuentro.

Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ser candidato y único habitante de tu pueblo: el caso de Fernando, que es monologuista

Infobae

Fallece Ascensión Capilla, la persona más longeva de Extremadura, a los 111 años

Infobae

CyLTV emite este martes el segundo debate de las elecciones autonómicas

Los tres aspirantes a la presidencia de la Junta confrontan sus propuestas en un cara a cara televisado desde Valladolid centrado en medioambiente, servicios públicos, economía y pactos, acompañado de programación especial con análisis y reacciones en directo

Infobae

El rumano Marian Barbu arbitrará el Samsunspor-Rayo Vallecano

Infobae

El CNIO trata de salvar la 'interinidad' otorgando más poderes al director científico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España es el décimo vendedor

España es el décimo vendedor de la industria de defensa mundial con un 2,3% y Oriente Medio es su principal cliente

La Audiencia Nacional niega un permiso de salida a un preso de origen turco por un riesgo de fuga del 90% y falta de arraigo en España

La Justicia entrega a las autoridades de Moldavia a un ciudadano sentenciado por el secuestro de un hombre: le llevó a un bosque y le pegó con un bate porque le robó su móvil

Defensa busca empresas para el mantenimiento y reparación de los sistemas de aterrizaje en barcos de la Armada en Rota: 1 millón de euros

La batería Patriot española que está colaborando en la defensa de Turquía en el conflicto de Oriente Medio

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz sube este martes hasta máximos de hace más de un año por la guerra en Oriente Medio

Juanma Lorente, abogado: “Da igual lo que hayas hecho, si la empresa comete este error, el despido es improcedente”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de marzo

El petróleo cae de los 100 dólares y el Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para amortiguar el impacto de la guerra en el bolsillo de los españoles

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo