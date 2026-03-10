CEOE y Cepyme no irán a la reunión con Gobierno y sindicatos de democracia en las empresas

Madrid, 10 mar (EFE).- CEOE y Cepyme han anunciado este martes que no acudirán el próximo jueves a la reunión con el Gobierno y los sindicatos sobre la democratización de las empresas al considerarla un "ejercicio de intervencionismo" y un "ataque populista" por parte del Ministerio de Trabajo.

En un comunicado conjunto, las organizaciones señalan que el Comité Ejecutivo, reunido de forma extraordinaria, ha decidido que las patronales no acudan a la mesa convocada por Trabajo -que pretende facilitar que los trabajadores entren en los consejos y participen de la propiedad de las empresas- al considerarla "una vulneración del derecho a la propiedad privada". EFE