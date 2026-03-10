Espana agencias

CEOE dice que no debe ser Hacienda la que se beneficie de la guerra y le pide bajar el IVA

Madrid, 10 mar (EFE).- El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que no debe ser Hacienda la que se beneficie, a través de la recaudación, de la subida de precios consecuencia de la guerra en Irán, razón por la que ha reclamado una rebaja del IVA para aliviar a los consumidores.

"No necesitamos bonificaciones, lo que tiene que hacer el Estado es tener la flexibilidad para ajustar los impuestos (...) No puede pasar que el que salga beneficiado siempre de esto sea Hacienda", ha expresado Garamendi a los medios este martes en el marco de una jornada sobre transición energética organizada por Deloitte.

A su juicio, no se le puede pedir a las empresas que asuman la responsabilidad de contener los precios ante un pico del coste de la energía, cuando "lo lógico es que se reduzca el IVA en una cantidad directamente".

Para Garamendi esta es la solución para que el consumidor no note "tanto" en el bolsillo el encarecimiento del petróleo y el gas provocado por la guerra, que se traduce en subidas de las gasolinas y la electricidad, y que de prolongarse en el tiempo terminará afectando a toda la actividad económica.

"Yo creo que es un momento de auténtica inestabilidad y vamos a hacer los planteamientos necesarios para ver cómo se puede contener esa inflación y ver cómo los consumidores pueden sobrevivir a este caos", ha añadido. EFE

