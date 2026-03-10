Aitana Sánchez Gijón, una 'Malquerida' desgarrada en busca de la verdad

Madrid, 10 mar (EFE).- 'La Malquerida', de Jacinto Benavente, pierde su artículo en la adaptación de Natalia Menéndez y Juan Carlos Rubio, protagonizada por Aitana Sánchez Gijón que vuelve a este texto casi cuarenta años después con una perspectiva muy diferente, la de la madre, Raimunda, habiendo sido antes la hija, Acacia, en la versión de Miguel Narros de 1988.

'Malquerida' representa no a una si no a muchas mujeres a las que se las quiere mal, y regresa a escena como homenaje a Benavente que hace cien años, en 1922, recibió el Premio Nobel de Literatura.

Juan Carlos Rubio asegura que quitar el artículo al texto original tiene como objetivo querer abrirse a otras realidades más actuales además de distanciarse del original.

"No vamos a arreglar a Benavente y su poesía, pero sí hemos rescrito algunas escenas", para acercarlas a la realidad actual. También han reducido a ocho los personajes en escena, frente a los 20 de la propuesta de Narros, y han prescindido del caballo en escena con el que el director quería representar el ambiente rural.

Aunque sí han conservado algún relincho -apunta Aitana Sánchez Gijón, divertida- "en su honor".

La actriz reconoce sentir una gran emoción al formar parte del elenco de 'Malquerida', una función que nunca se había vuelto a hacer desde la propuesta de Miguel Narros, que supuso su segundo trabajo en escena con 19 años.

"Cuando Natalia -Menéndez, la directora- me propuso participar me quedé en 'shock', no me esperaba volver a hacer 'La malquerida' desde los ojos de Ana Marzoa", la actriz que le daba la réplica como su madre en el anterior montaje.

"Me imponía la profundidad dramática que recordaba que le daba al personaje y, sin embargo, ahora no concibo haber dicho no. Es un cierre de ciclo, de vida", remarca la actriz, que reconoce que se ha hecho una labor de encaje de bolillos y se ha potenciado el texto "limpiando la paja costumbrista".

"La verdadera malquerida es Raimunda, no su hija Acacia. Es ella la que tiene una herida en el corazón", explica este martes Aitana Sánchez Gijón durante la presentación del espectáculo en el Teatro Español donde permanecerá en escena del 13 de marzo al 26 de abril.

Al quedar Raimunda viuda contrae matrimonio con Esteban, al que su hija odia. La tragedia se cierne cuando matan a su novio la noche de la pedida. Los hijos del Tío Eusebio, padre del asesinado, acusan al sobrino de Raimunda, quien fue el primer pretendiente de Acacia, pero otros en el pueblo saben que es inocente.

Una historia de pasión, deseo, violencia, ambición y secretos, que comienza con la fiesta de compromiso entre Acacia y Faustino, una boda que nunca llega a celebrarse.

"No hay mayor tragedia que la que empieza con una fiesta", asegura la directora Natalia Menéndez.

Menéndez reconoce que regresa a este texto por la impresión que siempre le causó. "Vi la versión de Narros dos veces y me tocó muchísimo. Nunca había escuchado algo tan fuerte, pasional cruel, y fanático, me removió muchísimo", dice sobre un montaje que ha ideado minimalista, con realismo poético y mucho simbolismo, en el que "el campo habla".

Una pieza que pone de relieve los fanatismos "en el amor o en otros ámbitos, tan revueltos como en estos momentos", indica Menéndez.

Para Aitana Sánchez Gijón su personaje es rico y difícil, pasa por contradicciones constantes a medida que va descubriendo la verdad.

"En ese momento pega un paso atrás y la niega; quiere ir hacia luz y al mismo tiempo volver hacia atrás y no saber", detalla la protagonista.

Precisamente, y hablando de fanatismos, Sánchez-Gijón se ha referido a la realidad actual señalando que le parece muy oportuno haber recuperado el lema 'No a la guerra' y las lonas que cuelgan de los edificios.

"El texto habla de pasiones desbocadas que pueden destruir la vida y la de quienes nos rodean. Estamos en manos del caos y de la ley del más fuerte y creo que eso está sucediendo ahora. Las lonas de 'No a la guerra' en todas partes, en todo el mundo, todo el tiempo".

Sánchez-Gijón estará acompañada por Juan Carlos Vellido, Lucía Juárez, Goizalde Núñez, José Luis Alcobendas, Dani Pérez Prada, Álex Mola y Antonio Hernández Fimia. EFE

