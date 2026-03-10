AI expresa "seria preocupación" por el resto del equipo femenino iraní en Australia

Sídney (Australia), 10 mar (EFE).- Amnistía Internacional (AI) celebró este martes la decisión del Gobierno australiano de conceder visados humanitarios a cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán que participaban en la Copa Asiática femenina en la ciudad de Gold Coast (noreste), aunque expresó preocupación por la seguridad del resto del equipo.

La organización señaló en un comunicado que existen "serias preocupaciones" por la seguridad del resto de las jugadoras, después de que fueran calificaradas de "traidoras" por negarse a cantar el himno nacional en su primer partido frente a Corea del Sur.

El equipo femenino, que sí cantó el himno nacional en su segundo y tercer partidos, concluyó el domingo su participación en el torneo y permanece, por el momento, en Australia.

Mientras que las cinco jugadoras que han solicitado asilo han sido trasladadas a un lugar seguro, según las autoridades australianas, el resto, posiblemente una veintena, abandonó hoy su alojamiento en Gold Coast y se dirigió en un autobús al aeropuerto de dicha ciudad.

En este contexto, AI recordó que Australia "tiene obligaciones claras" en virtud de la Convención sobre Refugiados y debe proteger a personas con un temor fundado de persecución en sus países de origen y expresó su confianza en que el Gobierno mantenga ese compromiso al evaluar solicitudes de protección de quienes huyen de persecución o conflictos en la región.

El vehículo salió del complejo Royal Pines Resort poco después de las 13:00 hora local (03:00 GMT), mientras decenas de manifestantes intentaban impedir su salida con consignas como "salven a nuestras chicas", según informó la cadena pública australiana ABC. La Policía dispersó la protesta y permitió la partida sin incidentes graves.

Las autoridades reforzaron además el dispositivo de seguridad en el aeropuerto de Gold Coast, con presencia policial adicional, controles en los accesos y un helicóptero sobrevolando la zona.

El ministro australiano del Interior, Tony Burke, explicó que las conversaciones con las deportistas comenzaron en la madrugada del lunes y que finalmente cinco de ellas manifestaron su deseo de permanecer en Australia, tras lo cual fueron trasladadas con apoyo de la Policía Federal.

Las jugadoras insistieron en que su decisión responde a preocupaciones por su seguridad personal y no a una intención de realizar activismo político.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó este martes que las futbolistas que han solicitado asistencia "están seguras aquí y deberían sentirse como en casa", y añadió que el apoyo del Gobierno sigue disponible para otras integrantes del equipo que deseen pedir ayuda.

Por el momento se desconoce si el autobús que partió hacia el aeropuerto transportaba al resto de la selección o si alguna futbolista adicional ha decidido solicitar asilo en Australia. EFE

