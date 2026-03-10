Espana agencias

233 españoles, entre los 251 evacuados de Oriente Medio que han llegado a Madrid

Guardar

Madrid, 10 mar (EFE).- De los 251 evacuados de Oriente Medio que han llegado esta pasada noche en un avión del Ejército del Aire a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), 233 son españoles.

Según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a través de la red social X un nuevo vuelo militar ha evacuado a 233 españoles: "El servicio exterior está plenamente comprometido con la protección de nuestros ciudadanos en la región".

Se trata de la tercera evacuación de españoles desde Oriente Medio realizadas por las Fueras Armadas de España, según el Ministerio de Defensa.

Entre los españoles repatriados por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes viaja un grupo de 30 turistas de Córdoba, Málaga y Sevilla que permanecía desde el pasado 1 de marzo atrapado en un hotel del centro de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), al cerrarse el espacio aéreo.

Unos 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, en vuelos tanto militares como comerciales, según informó la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Al comienzo de la guerra, que se desencadenó con una operación militar de Estados Unidos e Israel en Irán, el pasado 28 de febrero, había en la zona unos 31.000 españoles entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, según cálculos oficiales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El CNIO trata de salvar la 'interinidad' otorgando más poderes al director científico

Infobae

La fiscal general recurrirá ante el Constitucional la sentencia que condenó a García Ortiz

Infobae

Detenido un conductor drogado que atropelló a dos ciclistas cuando huía de una patrulla

Infobae

Urtasun afirma que PP y Vox quieren convertir España en "una franquicia de Donald Trump"

El responsable cultural sostiene que los partidos conservadores buscan emular políticas del expresidente estadounidense, argumenta que la postura pacifista del Ejecutivo se mantiene pese al despliegue naval y minimiza la amenaza de tensiones comerciales desde Washington

Urtasun afirma que PP y

El abogado de un acusado en Kitchen pide suspender el juicio al coincidir con el de Koldo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España es el décimo vendedor

España es el décimo vendedor de la industria de defensa mundial con un 2,3% y Oriente Medio es su principal cliente

La Audiencia Nacional niega un permiso de salida a un preso de origen turco por un riesgo de fuga del 90% y falta de arraigo en España

La Justicia entrega a las autoridades de Moldavia a un ciudadano sentenciado por el secuestro de un hombre: le llevó a un bosque y le pegó con un bate porque le robó su móvil

Defensa busca empresas para el mantenimiento y reparación de los sistemas de aterrizaje en barcos de la Armada en Rota: 1 millón de euros

La batería Patriot española que está colaborando en la defensa de Turquía en el conflicto de Oriente Medio

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz sube este martes hasta máximos de hace más de un año por la guerra en Oriente Medio

Juanma Lorente, abogado: “Da igual lo que hayas hecho, si la empresa comete este error, el despido es improcedente”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de marzo

El petróleo cae de los 100 dólares y el Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para amortiguar el impacto de la guerra en el bolsillo de los españoles

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo