233 españoles, entre los 251 evacuados de Oriente Medio que han llegado a Madrid

Madrid, 10 mar (EFE).- De los 251 evacuados de Oriente Medio que han llegado esta pasada noche en un avión del Ejército del Aire a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), 233 son españoles.

Según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a través de la red social X un nuevo vuelo militar ha evacuado a 233 españoles: "El servicio exterior está plenamente comprometido con la protección de nuestros ciudadanos en la región".

Se trata de la tercera evacuación de españoles desde Oriente Medio realizadas por las Fueras Armadas de España, según el Ministerio de Defensa.

Entre los españoles repatriados por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes viaja un grupo de 30 turistas de Córdoba, Málaga y Sevilla que permanecía desde el pasado 1 de marzo atrapado en un hotel del centro de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), al cerrarse el espacio aéreo.

Unos 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, en vuelos tanto militares como comerciales, según informó la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Al comienzo de la guerra, que se desencadenó con una operación militar de Estados Unidos e Israel en Irán, el pasado 28 de febrero, había en la zona unos 31.000 españoles entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, según cálculos oficiales. EFE