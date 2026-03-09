Xammar y Cardona, quintos en el inicio del Europeo de 470 en Portugal

Redacción Deportes, 9 mar (EFE).- La dupla española campeona del Mundo y de Europa de Vela formada por Jordi Xammar y Marta Cardona, acabaron quintos en la clasificación este lunes en el Europeo 470 mixto en aguas portuguesas tras un buen inicio en las tres mangas.

El equipo preolímpico español acabó en la quinta posición de la clasificación general provisional, tras firmar parciales 2-3-4 en las tres primeras mangas de la primera jornada, con buena regularidad en la flota y manteniéndose siempre en los puestos de arriba.

La otra tripulación del equipo de la Real Federación Española de Velan, formada por Silvia Mas y Alejandro de Maqua finalizó en el puesto doce gracias a los parciales 6-7-4; mientras que la tercera dupla española formada por Paula Laiseca y Pablo Llorens ocuparon la posición número cuarenta y cinco.

El campeonato de Europa de 470 continuará este martes en aguas del Algarve portugués con nuevas mangas de la serie clasificatoria. EFE