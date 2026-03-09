Espana agencias

Vitor Roque define y Palmeiras conquista el Campeonato Paulista

Guardar

São Paulo, 8 mar (EFE).- Con goles de Murilo Cerqueira y Vitor Roque, Palmeiras venció por 1-2 este domingo al equipo de la serie B Grêmio Novorizontino y conquistó su título número 27 del Campeonato Paulista.

Pese al empuje del equipo del interior, que consiguió empatar un resultado que comenzó favorable para el Verdão, los dirigidos por Abel Ferreira hicieron valer su jerarquía para levantar un nuevo trofeo estatal.

Palmeiras inauguró el marcador a los seis minutos con una jugada de pelota parada.

Andreas Pereira lanzó un tiro libre al área, Gustavo Gómez remató de cabeza por encima de la marca y el balón le quedó a Marlon Freitas, que disparó al poste. En el rebote, Murilo Cerqueira remató y envió el balón al fondo de la red.

Veinte minutos después llegó el empate a pies del mediocampista Matheus Bianqui. Pero, a mitad del segundo tiempo, llegó al área Vitor Roque para sentenciar el 1-2 y coronar al Palmeiras como campeón del torneo estatal.

Con un marcador global de 3-1 (tras el 1-0 de la ida), el Palmeiras rompe su mayor racha sin títulos desde la llegada del técnico portugués a fines del 2020.

Su última conquista había sido precisamente el Paulista de 2024, contra el Santos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pantzar ya es el quinto máximo asistente de la historia de Bilbao Basket

Infobae

Cerúndolo puede con Bonzi y se cita con Draper en Indian Wells

Infobae

Ponsarnau: "A partir del minuto 34 fuimos muy blanditos"

Infobae

Valverde: “Era importante mostrar una reacción tras la eliminación de Copa”

Infobae

Sánchez se solidariza con Arabia Saudí ante los ataques de Irán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El secretario general de las

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP pide el voto para Vox tras darse de baja del partido para defender España “sin complejos”

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”