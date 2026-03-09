Urtasun acusa a PP y Vox de colar la "censura" en la cultura "por la puerta de atrás"

Barcelona, 9 mar (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha acusado este lunes a PP y Vox de intentar colar la "censura" en el mundo de la cultura "por la puerta de atrás".

Así lo ha dicho en declaraciones a La 2 Cat, a raíz de la dimisión de la edil del PP en el Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid), Noelia Rosario Díaz Vaca que interrumpió una obra de contenido feminista que se representaba este sábado en el teatro del municipio.

Episodios como este, ha denunciado Urtasun, "es lo que hacen PP y Vox en todas partes": "Traen la censura por la puerta de atrás", ha deplorado.

Urtasun ha explicado, por ejemplo, que "el PP decidió retirar los fondos públicos" para una actividad de senderismo cultural llamada 'La Senda del Poeta', que recorre lugares emblemáticos de la vida de Miguel Hernández entre Orihuela y Alicante.

Esta actividad, ha asegurado, "se seguirá haciendo porque el Ministerio de Cultura aportará los recursos para que se haga".

También ha denunciado que hace un par de años "PP y Vox intentaron cancelar" el festival cultural Periferias en Huesca. EFE