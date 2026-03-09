UPN y PP impiden al Parlamento de Navarra posicionarse en contra de la guerra en Irán

Pamplona, 9 mar (EFE).- La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado, con la abstención de UPN y PP, una declaración institucional presentada por los grupos parlamentarios PSN y Contigo-Zurekin en la que se condenaba una “guerra ilegal” en Oriente Próximo y se expresaba el compromiso con la paz y el respeto al derecho internacional.

La iniciativa no ha salido adelante al tratarse de una declaración institucional, que requiere unanimidad para su aprobación, tras la abstención de UPN y PPN, mientras que EH Bildu y Geroa Bai han votado a favor. Vox no ha acudido a la sesión.

En el texto, el Parlamento de Navarra expresaba su rechazo a lo que calificaba como una “guerra ilegal” y mostraba su compromiso con la paz ante la vulneración de la legalidad internacional tras el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán y otros países de Oriente Próximo.

Asimismo, la declaración reafirmaba el compromiso con la defensa del derecho internacional, la protección de la población civil y la resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y la diplomacia, en cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas.

El documento también incluía un punto en el que el Parlamento rechazaba las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump hacia instituciones internacionales que no comparten sus decisiones unilaterales, al considerar que estas actitudes ponen en riesgo las reglas democráticas globales.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha justificado la abstención de su grupo: "Decimos no al oportunismo de Pedro Sánchez. Verle decir y utilizar en campaña el 'no a la guerra' es utilizar algo en beneficio propio. Entiendo que estamos en contra de la guerra, la inmensa mayoría, pero no estamos defendiendo las manipulaciones ventajosas y asquerosas. Creemos que el Gobierno de España debería estar de la mano de la UE".

Por ello, ha criticado que el presidente de España "toma las decisiones de forma unilateral. Dice no a la guerra para hacer campaña electoral. No vamos a participar. Tampoco estamos a favor de las decisiones que USA toma de forma unilateral". EFE