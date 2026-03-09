Espana agencias

UPN y PP impiden al Parlamento de Navarra posicionarse en contra de la guerra en Irán

Guardar

Pamplona, 9 mar (EFE).- La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado, con la abstención de UPN y PP, una declaración institucional presentada por los grupos parlamentarios PSN y Contigo-Zurekin en la que se condenaba una “guerra ilegal” en Oriente Próximo y se expresaba el compromiso con la paz y el respeto al derecho internacional.

La iniciativa no ha salido adelante al tratarse de una declaración institucional, que requiere unanimidad para su aprobación, tras la abstención de UPN y PPN, mientras que EH Bildu y Geroa Bai han votado a favor. Vox no ha acudido a la sesión.

En el texto, el Parlamento de Navarra expresaba su rechazo a lo que calificaba como una “guerra ilegal” y mostraba su compromiso con la paz ante la vulneración de la legalidad internacional tras el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán y otros países de Oriente Próximo.

Asimismo, la declaración reafirmaba el compromiso con la defensa del derecho internacional, la protección de la población civil y la resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y la diplomacia, en cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas.

El documento también incluía un punto en el que el Parlamento rechazaba las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump hacia instituciones internacionales que no comparten sus decisiones unilaterales, al considerar que estas actitudes ponen en riesgo las reglas democráticas globales.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha justificado la abstención de su grupo: "Decimos no al oportunismo de Pedro Sánchez. Verle decir y utilizar en campaña el 'no a la guerra' es utilizar algo en beneficio propio. Entiendo que estamos en contra de la guerra, la inmensa mayoría, pero no estamos defendiendo las manipulaciones ventajosas y asquerosas. Creemos que el Gobierno de España debería estar de la mano de la UE".

Por ello, ha criticado que el presidente de España "toma las decisiones de forma unilateral. Dice no a la guerra para hacer campaña electoral. No vamos a participar. Tampoco estamos a favor de las decisiones que USA toma de forma unilateral". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que más se rearma en la última década

Según el Stockholm International Peace Research Institute, los países europeos han triplicado la adquisición de armamento en la última década, impulsados por la guerra en Ucrania y la creciente percepción de amenazas, consolidando a Estados Unidos como principal suministrador

Europa incrementó un 210% la

Un juzgado de Madrid admite a trámite la segunda denuncia contra Errejón por una presunta agresión sexual a una mujer

Fuentes judiciales informan que se investiga un nuevo caso relacionado con el exlíder de Sumar, quien habría ejercido presión y violencia física durante encuentros íntimos, según relata la denunciante, que pide medidas de protección en el proceso

Un juzgado de Madrid admite

Feijóo replica al 'No a la guerra' de Sánchez: "Las consignas no dan de comer a los españoles. Las propuestas del PP sí"

El líder del partido conservador desacredita el enfoque del Ejecutivo ante la crisis en Oriente Medio y presenta una batería de medidas fiscales y energéticas, asegurando que aliviarían el gasto de las familias españolas ante el encarecimiento económico actual

Feijóo replica al 'No a

Las Carreras por Ciudades Patrimonio arrancan en Alcalá y se correrán en 15 ciudades

Infobae

El Festival de Granada celebrará su 75 aniversario con Mehta, Muti, Perianes y Einaudi

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares responde a Macron que

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

“La mayor oferta en 15 años” del Ministerio del Interior: se convocan 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026

El Gobierno multiplica por tres el gasto para destruir pateras en Baleares, la única costa española donde crece la llegada de migrantes sin papeles

Albares responde a Von der Leyen: “Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden”

Sumar señala a Mercadona y propone un impuesto a las grandes cadenas de supermercados para frenar las “subidas excesivas” con la excusa de la guerra en Oriente Medio

ECONOMÍA

La Comisión Europea presenta un

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

El gasóleo agrícola aumenta un 44% en una semana por la guerra de Irán: los agricultores estiman un sobrecoste anual de 890 millones de euros

Bruselas quiere abaratar la vivienda: el PE pide más parque público, incentivos fiscales y menos trabas para construir

Comprar una vivienda es un 36% más barato que alquilarla… si puedes ahorrar primero

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos diez permisos pagados los tienen todos los trabajadores en 2026”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Tottenham

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Newcastle y el FC Barcelona

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite