Un nuevo balón en la lucha contra el racismo

Madrid, 9 mar (EFE).- El nuevo balón contra el racismo diseñado por el artista urbano SUSO33, uno de los referentes en España en grafittis, se usará en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS, en la jornada 31 de LALIGA HYPERMOTION y en la jornada 23 de la Liga F como parte de la iniciativa de LALIGA VS RACISM,

La edición especial del balón está enmarcada en la campaña VS Racism de LALIGA, junto con Puma y Liga F que "une fútbol, arte y compromiso social en la lucha contra el racismo dentro y fuera de los terrenos de juego", informan en un comunicado.

Con esta edición, SUSO33 repite como artista urbano de la iniciativa contra el racismo, donde en colaboró en el diseño de una camiseta conmemorativa y un balón en 2025.

"Hay un color que recorre el planeta, bajo tu camiseta y es el mismo de mi corazón. Yo te amaré por encima de todo, más allá del escudo, solo unidos podremos vencer", dice el himno oficial lanzado contra el racismo en marzo de 2024 y cuyo fragmento está incorporado en el balón.

Un lanzamiento de la mano de Puma, LALIGA y Liga F en su "compromiso con un fútbol más inclusivo, donde cada partido es también una oportunidad para impulsar el cambio" bajo el lema "la fuerza de todos contra el racismo". EFE