Espana agencias

Un año de cárcel por apropiarse de 190.000 euros de un matrimonio mayor al que cuidaba

Guardar

Alicante, 9 mar (EFE).- Una mujer de 43 años ha sido condenada a un año de prisión por apropiarse de 190.991,68 euros del plan de pensiones de un matrimonio de ancianos al que cuidaba en el municipio alicantino de Benissa.

La sentencia, dictada por la Audiencia de Alicante, considera a la procesada responsable de un delito de apropiación indebida, después de que ella misma asumiese los hechos, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con la acusación particular, ejercida por la hija del matrimonio perjudicado.

De este modo, el tribunal dictó sentencia condenatoria ‘in voce’ en el inicio de la vista, celebrada el pasado día 3, que ahora se plasma por escrito.

Los hechos ocurrieron a partir de octubre de 2019. La resolución judicial detalla que la acusada comenzó a trabajar como asistenta del matrimonio en 2018 y que siguió desempeñando esa tarea de cuidadora hasta marzo de 2020.

El fallo señala que, el 16 de enero de 2020, la procesada aprovechó el estado de salud en el que se encontraba el matrimonio, dada su avanzada edad, para acudir a la oficina de la entidad bancaria en la que la pareja disponía de la cuenta con el plan de pensiones y logró que le facultasen para acceder a ella mediante el uso de su tarjeta de crédito.

A partir de ahí, según la sentencia, empezó a realizar extracciones de diversas cantidades dinero "indebidamente y sin el consentimiento del matrimonio", hasta agotar todos los fondos en distintas operaciones que se prolongaron hasta el 22 de noviembre de 2021.

Ahora, tras el reconocimiento de los hechos, el tribunal le impone la pena de un año de privación de libertad, sobre la que concede la suspensión por un periodo de dos años con la condición de que no vuelva a delinquir. Además, añade la pena de multa de seis meses con cuota diaria de 6 euros, lo que suma un total de 1.808 euros.

También establece que la procesada deberá compensar a la hija del matrimonio con los 190.991,68 euros de la cantidad sustraída en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia concreta que esa indemnización deberá abonarse en metálico o mediante la transmisión en dación de pago de una vivienda propiedad de la condenada, situada en la localidad de Benissa.

La resolución judicial es firme, por lo que no cabe la posibilidad de interponer recurso de apelación. EFE

rng/gra/ram

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El presidente del CES pide "más compromiso" a las empresas en la formación de inmigrantes

Infobae

La OCU pide al Gobierno rebajar IVA y otros impuestos por subida de carburantes y la luz

Infobae

Ibon Navarro: "Es una victoria de mucho mérito"

Infobae

Abascal reivindica a Isabel la Católica, "la mujer más grande", frente a "los modelos" que se ven "en tertulias"

Santiago Abascal, líder de Vox, exalta la figura histórica de la reina castellana como inspiración femenina y contrasta su legado con los referentes que, asegura, predominan actualmente en debates televisivos y radiofónicos durante la jornada del 8 de marzo

Abascal reivindica a Isabel la

La exconsellera Salomé Pradas y su número dos piden al TSJCV que asuma la causa de la dana y la archive

La exconsellera Salomé Pradas y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa se rearma ante las

Europa se rearma ante las amenazas de guerra y depende de Estados Unidos para fortalecer su arsenal

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

ECONOMÍA

La guerra de Irán golpea

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

DEPORTES

La pandemia se extiende en

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado

Audrey Pascual, campeona paralímpica española: nació sin tibias y su abuelo le llama “number one”

Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring junto al piloto español Daniel Juncadella: estas son las claves de la competición

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”