Un año de cárcel por apropiarse de 190.000 euros de un matrimonio mayor al que cuidaba

Alicante, 9 mar (EFE).- Una mujer de 43 años ha sido condenada a un año de prisión por apropiarse de 190.991,68 euros del plan de pensiones de un matrimonio de ancianos al que cuidaba en el municipio alicantino de Benissa.

La sentencia, dictada por la Audiencia de Alicante, considera a la procesada responsable de un delito de apropiación indebida, después de que ella misma asumiese los hechos, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con la acusación particular, ejercida por la hija del matrimonio perjudicado.

De este modo, el tribunal dictó sentencia condenatoria ‘in voce’ en el inicio de la vista, celebrada el pasado día 3, que ahora se plasma por escrito.

Los hechos ocurrieron a partir de octubre de 2019. La resolución judicial detalla que la acusada comenzó a trabajar como asistenta del matrimonio en 2018 y que siguió desempeñando esa tarea de cuidadora hasta marzo de 2020.

El fallo señala que, el 16 de enero de 2020, la procesada aprovechó el estado de salud en el que se encontraba el matrimonio, dada su avanzada edad, para acudir a la oficina de la entidad bancaria en la que la pareja disponía de la cuenta con el plan de pensiones y logró que le facultasen para acceder a ella mediante el uso de su tarjeta de crédito.

A partir de ahí, según la sentencia, empezó a realizar extracciones de diversas cantidades dinero "indebidamente y sin el consentimiento del matrimonio", hasta agotar todos los fondos en distintas operaciones que se prolongaron hasta el 22 de noviembre de 2021.

Ahora, tras el reconocimiento de los hechos, el tribunal le impone la pena de un año de privación de libertad, sobre la que concede la suspensión por un periodo de dos años con la condición de que no vuelva a delinquir. Además, añade la pena de multa de seis meses con cuota diaria de 6 euros, lo que suma un total de 1.808 euros.

También establece que la procesada deberá compensar a la hija del matrimonio con los 190.991,68 euros de la cantidad sustraída en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia concreta que esa indemnización deberá abonarse en metálico o mediante la transmisión en dación de pago de una vivienda propiedad de la condenada, situada en la localidad de Benissa.

La resolución judicial es firme, por lo que no cabe la posibilidad de interponer recurso de apelación. EFE

