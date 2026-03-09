Torres ve en el ataque a Irán "los mismos cimientos" que en la invasión rusa de Ucrania

Guía (Gran Canaria), 9 mar (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes las similitudes que aprecia entre la guerra de Irán y la invasión rusa de Ucrania: "Se repite la historia, estamos ante una situación que no sabemos lo que va a durar y que tiene los mismos cimientos".

En declaraciones a la prensa en Guía (Gran Canaria), Torres ha remarcado que el ataque contra Irán se ha iniciado con "una actuación unilateral al margen del derecho internacional, que no ha sido debatida por los órganos colegiados, que está al margen de la Organización de las Naciones Unidas".

"Y los responsables de que hoy estemos ante esa situación son quienes la han generado", ha apostillado.

El ministro ha subrayado que se desconoce cuánto puede durar la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, al igual que sucedió en Ucrania, país al que algunos entonces le pronosticaban solo unas semanas de resistencia frente a las fuerzas rusas, ha recordado, pero "sigue defendiendo su economía, su libertad y también el derecho internacional frente a una invasión absolutamente fuera de cualquier orden, provocada" por Vladimir Putin.

Para el ministro, en el ataque contra Irán "el Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer, que es colocarse en el derecho internacional", a pesar de que "había quien decía que estábamos solos".

"No, fuimos los primeros, pero no estábamos solos. Fuimos los primeros que dijimos que esto es una guerra que no tiene sentido", ha añadido.

El conflicto supone "dramas, pérdidas de vidas, ataques a la población civil y una situación de orden internacional con encarecimiento de los productos", ha dicho el ministro.

Las consecuencias económicas "ya se están sintiendo", tanto "en la Bolsa como en el encarecimiento del carburante y la gasolina".

Frente a esta situación "el Gobierno de España va a actuar defendiendo el escudo social" y responderá "ante una situación generada por otros, pero diciendo las cosas claras".

A su juicio, los responsables del encarecimiento del carburante y de las circunstancias del orden internacional son quienes han iniciado el conflicto, Estados Unidos e Israel, "y junto a ellos quienes los arropan, quienes no son claros, quienes no lo atacan, quienes no lo critican", como "la derecha y la ultraderecha española".

El ministro ha criticado que el PP nunca haya apoyado las medidas decididas por el Gobierno para paliar los efectos de las crisis económicas, algo sobre lo que considera que le partido de Alberto Núñez Feijóo "tendría que reflexionar".

"Cada vez es menos partido conservador y más ultraconservador. Cada vez es menos un partido centrado y cada vez es más un partido más radical", ha opinado.

Para Torres, los populares "han intentado mimetizarse tanto (con las opciones políticas a su derecha) que han terminado siendo sucumbidos, y estamos ante una derecha que es radical, que es una ultraderecha, y no hay límites entre una y otra". EFE

