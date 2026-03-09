Toni Muñoz y Gonzalo Fernández, el triunfo silencioso de la dirección deportiva del Getafe

Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 9 mar (EFE).- El pasado 9 de enero José Bordalás se plantó ante el micrófono con el gesto torcido y una frase que sonó a desahogo: "No merezco lo que me está pasando". Venía de perder contra la Real Sociedad (1-2) y de convivir con un Getafe que parecía caminar por la cuerda floja.

Dos meses después, la escena es otra. Bordalás sonríe y reparte elogios a su dirección deportiva. En concreto a dos nombres: Toni Muñoz y Gonzalo Fernández. Los arquitectos silenciosos de un mercado de invierno que ha cambiado el rumbo del equipo.

En el fútbol hay mercados que pasan sin dejar rastro y otros que alteran el paisaje. Este del Getafe pertenece a la segunda categoría. Hasta enero, Bordalás vivía en permanente bricolaje táctico. La plantilla se le había quedado corta entre lesiones, limitaciones económicas y fichajes veraniegos con más futuro que presente. Cuando llegaron los cinco refuerzos invernales, el equipo encontró aire.

15 fichas las primeras jornadas

El técnico empezó la temporada con quince fichas. Durante tres jornadas ni siquiera pudo inscribir a seis jugadores -Neyou, Sancris, Kiko Femenía, Javi Muñoz, Juanmi y Abqar- por culpa del límite salarial. El nudo se desató con el traspaso de Christantus Uche al Crystal Palace por 20 millones de euros, condicionados a que disputara al menos diez partidos como titular en la Premier League.

Y aun así, el Getafe sorprendió ganando tres de los cuatro primeros partidos. Fue un espejismo. Con el paso de las jornadas se vieron las costuras. Había carencias y urgencias. Algunos fichajes -Davinchi, Sancris, Abu Kamara o Liso- llegaban con buenas maneras, pero sin experiencia en Primera División.

Las ruedas de prensa de Bordalás se convirtieron en una colección de avisos. La situación se agravó con lesiones de peso: Borja Mayoral, Juanmi, Abqar o el propio Davinchi. El técnico sobrevivió como pudo, tirando de cantera y recolocando piezas. Juan Iglesias, Djené o Mario Martín actuaron más de una vez en posiciones que no eran las suyas.

Cuando Bordalás lanzó su lamento más airado, el Getafe era duodécimo. La siguiente jornada perdió 0-1 ante el Valencia y cayó al decimosexto puesto. Tocó fondo en la jornada 21 con un empate en Girona que lo dejó decimoséptimo, a un punto del descenso. Hoy, tras la jornada 27, es noveno: diez puntos por encima del abismo y a cinco de Europa.

La explicación cabe en una palabra: refuerzos. O, mejor dicho, en dos nombres propios: Toni Muñoz y Gonzalo Fernández. El director deportivo pasó de sospechoso habitual a protagonista del aplauso. En mitad de la tormenta, muchos dedos señalaban hacia su despacho. Ahora el viento sopla a favor.

Cinco refuerzos clave: cesiones a coste cero e implicación máxima

El Getafe logró las cesiones de los uruguayos Sebastián Boselli y Martín Satriano, de los argentinos Zaid Romero y Luis Vázquez y del serbio Veljko Birmancevic. Y con ellos el equipo encontró un nuevo pulso.

Los primeros en estrenarse -Romero, Vázquez y Satriano- lo hicieron en Girona. Luis Vázquez marcó el gol azulón, aunque el empate llegó en el minuto 90. Boselli, que salió desde el banquillo, rozó la victoria con una ocasión clarísima que salvó Ter Stegen.

Desde entonces el Getafe empezó a trepar. Ganó al Alavés (0-2), al Villarreal (2-1), cayó ante el Sevilla (0-1) y volvió a imponerse al Real Madrid en el Bernabéu (0-1) y al Betis (2-0). En esas victorias los nuevos han tenido peso específico: Satriano con tres goles, Vázquez con dos y Romero aportando una solidez granítica que pocos anticipaban.

Bordalás, ahora, habla con otra música: "La dirección deportiva, Toni, Gonzalo y nosotros vamos de la mano. Entendemos el fútbol de la misma manera, nuestro presidente también. Han estado muy limitados económicamente y han tenido que reinventarse, buscar chicos que estaban jugando muy poco, prácticamente nada", dijo tras ganar al Betis este fin de semana.

"Han venido con una ilusión enorme, les han recibido con los brazos abiertos. Se están dejando todo como todos los compañeros. Saben que es un club que compite al máximo si quiere conseguir victorias. Ellos están muy felices y agradecidos al Getafe y a todos nosotros", agregó.

La receta no era sofisticada: jugadores con hambre. Además, con ese ADN rioplatense que tanto seduce a Bordalás por su carácter competitivo. Tocaron la puerta de futbolistas relegados en sus clubes y acertaron.

Luis Vázquez apenas había sido titular ocho veces en el Anderlecht. Satriano había perdido protagonismo en el Lyon tras la llegada de Endrick. Zaid Romero acumulaba solo 164 minutos en el Club Brujas. Boselli era suplente en River Plate. Y Birmancevic, aún por explotar, había perdido galones en el Sparta de Praga.

Todos llegaron cedidos con opción de compra -excepto Romero-. La de Satriano ronda los seis millones de euros, una cifra que hace unos meses parecía alta y que ahora empieza a sonar a ganga.

El resultado ha reforzado la identidad del Getafe: roca atrás, colmillo arriba. Jugadores como Djené, Milla, Arambarri, Soria o Juan Iglesias necesitaban aliados que elevaran el nivel competitivo.

Y así, casi sin ruido, el Getafe -tradicionalmente poco afortunado en los mercados de invierno- ha firmado uno de esos fichajes colectivos que cambian una temporada. Y todo desde el silencio, el método de trabajo de Toni Muñoz y Gonzalo Fernández, que junto a Bordalás y Ángel Torres han trabajado duro para completar con urgencia una plantilla que necesitaba un impulso. El acierto ha sido total. EFE