'The Romantic' de Bruno Mars se queda sin el número 1 en España

Madrid, 9 mar (EFE).- 'The Romantic' de Bruno Mars fue el álbum del que más copias en vinilo se despacharon en España en la última semana, pero no fueron suficientes para mover a 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz del número 1 en la lista general de los discos de mayor éxito en el país.

El primer álbum del artista hawaiano en diez años hubo de conformarse en su debut en el mercado con el tercer lugar, según los datos recopilados por Promusicae entre el 27 de febrero y el 5 de mayo, ya que tampoco logró mover de su posición previa a 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, que ya lleva 61 semanas en la lista.

Otras tres novedades lograron entrar entre las diez primeras plazas: 'Deadline' de Blackpint, que saltó directo al número 5; 'Lúa' de Andrés Suárez, que debutó en el 6, y 'Luz' de Antonio José, que se estrenó en el 9. Fuera ya de esas posiciones de honor quedó por ejemplo 'The Mountain' de Gorillaz, concretamente en el 13.

El resto de posiciones del "top 10" las ocuparon: 'Lux' de Rosalía, estable en el cuarto lugar; 'Cuarto azul' de Aitana, que fue séptimo; 'Buenas noches' de Quevedo, octavo, pese a sus 67 semanas en lista y que el artista ya planea nuevos lanzamientos; y 'Borondo' de Beéle, décimo.

Mars sí que consiguió coronar la lista de los vinilos más vendidos, por delante de 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny (segundo), 'Lux' de Rosalía (tercero), 'Lúa' de Andrés Suárez (4) y 'La ley innata' de Extremoduro (quinto).

El podio de la lista de los sencillos de mayor éxito no vivió cambios. 'Ni borracho' de Quevedo se mantuvo arriba en su tercera semana en el mercado, por delante de 'Forever Tu Gantel' de Omar Courtz con Ñengo Flow y 'Dardos' de Romeos Santos y Prince Royce, en ese orden. EFE