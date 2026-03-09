Espana agencias

Técnicos de fútbol y fútbol sala y sus familiares llegan este martes a España desde Riad

Redacción Deportes, 9 mar (EFE).- Un grupo de 200 personas, entre técnicos de fútbol y fútbol sala y sus familiares, llegará este martes a Madrid en un vuelo procedente de Riad, a donde están llegando a lo largo de este lunes desde Kuwait y Catar.

Así lo ha confirmado a EFE Bruno García, seleccionador de fútbol sala de Kuwait, que ha agradecido el trabajo de la Real Federación Española de Fútbol, con el apoyo del personal diplomático en su país de acogida y en el árabe, para poder desplazar a los afectados por el conflicto bélico en Oriente Medio.

De este modo, García ha asegurado que el organismo federativo constituyó un comité de crisis para los perjudicados por la escalada de tensión en el entorno del Golfo Pérsico, con prioridad en relación a Catar y Kuwait por tener sus espacios aéreos cerrados.

"La embajada ha tenido un trato muy cordial, pero no nos daba soluciones; la necesidad era llegar a España", ha apuntado García, que ha ratificado a EFE la noticia mientras viaja hacia Riad, un recorrido de unos 750 kilómetros en el que los pasajeros del autobús están "custodiados" por personal diplomático español en Kuwait y Arabia Saudí.

Sobre Arabia Saudí ha precisado que su "espacio aéreo está más o menos abierto y estaba saliendo gente" en los últimos días y ha valorado que la Federación española "fue capaz de gestionar en tiempo récord un vuelo chárter" y que el se encargó de "organizar a los entrenadores".

El vuelo desde Riad, a donde irán llegando varios grupos en las próximas horas, partirá a las 14.00 del martes, hora de Arabia Saudí, tras completar la incorporación de los pasajeros procedentes de Catar y Kuwait, de donde salen este lunes, ha apuntado el técnico, unas 80 personas en dos autobuses diferentes. EFE

