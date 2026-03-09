Tebas: "Nadie del Barcelona preguntó por la incorporación de Messi"

Madrid, 9 mar (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo este lunes que "no es verdad" que Leo Messi hubiese estado a punto de volver al Barcelona en 2023, como aseguró Xavi Hernández, y que nadie del club azulgrana preguntó por "su incorporación".

El exfutbolista y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández afirmó en una entrevista al diario La Vanguardia que Messi "estaba fichado", pero Joan Laporta, entonces presidente y actual candidato a la reelección, "lo tiró para atrás porque no quería una guerra con él".

"Leo estaba fichado. En enero de 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente", declaró Xavi.

Javier Tebas, en declaraciones a Teledeporte, desmintió a Xavi Hernandez. "Eso no es verdad", aseguró.

"Primero teníamos que haber sabido lo que Messi quería cobrar para entrar dentro del 'fair play' financiero del Barça, que por aquel entonces era complicado, y saber en qué condiciones venía, al ser un jugador que viene tasado con un valor muy elevado tendría muchas dificultades", explicó Tebas, y subrayó que nadie del Barcelona en aquella época preguntó "por la incorporación" de Messi. EFE