Sumar presiona al PSOE para tomar ya medidas que mitiguen los efectos de la guerra

Madrid, 9 mar (EFE).- La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha presionado este lunes a sus socios de Gobierno del PSOE para tomar ya medidas que mitiguen los efectos de la guerra en Oriente Medio ya que, en su opinión, el escudo social que estaba pendiente de convalidación en el Congreso "se ha quedado pequeño".

En una rueda de prensa, la líder del partido al que pertenece Yolanda Díaz ha dicho que el conflicto bélico desatado en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán obliga a adoptar medidas "de carácter inmediato y urgente" para proteger a los ciudadanos ante estos "momentos cruciales".

"El Ministerio de Trabajo lo hizo la semana pasada, ya hizo sus deberes, y ahora lo que necesitamos es que esa misma velocidad, ese mismo ritmo, sea asumido por el conjunto del Gobierno, especialmente en materias como energía y vivienda", ha declarado.

En este sentido, ha exigido al PSOE que se trabaje "desde ya" en la aprobación de un nuevo escudo social porque, en su opinión, el que estaba pendiente de convalidación en el Congreso "se ha quedado pequeño" en este nuevo contexto internacional.

Y ha planteado una batería de medidas con el objetivo de consensuarlas con sus socios de Gobierno del PSOE y aprobarlas cuanto antes, ya sea ampliando el escudo social pendiente, con uno nuevo o directamente con su visto bueno en el Consejo de Ministros.

"Aquí lo importante, insisto, no es tanto el cómo, sino el qué. Lo importante es que el escudo social incluya medidas para paliar los efectos de la guerra provocada por el señor Trump y por Netanyahu", ha declarado.

Entre las medidas planteadas por Movimiento Sumar están la vuelta de la denominada 'excepción ibérica' para topar el precio de la luz, la recuperación del impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas, la ampliación del bono social eléctrico o la congelación de la tarifa de último recurso del gas.

Movimiento Sumar también ha pedido bonificar a los sectores profesionales del gasóleo, como los transportistas, taxistas, agricultores y pescadores, con la posibilidad de implantar medidas de compensación a los consumidores particulares si el precio del combustible llega a los 2 euros el litro.

Otras medidas son bonificaciones a las empresas electrointensivas y gasintensivas, reforzar las del transporte público o mantener la prórroga de los contratos de alquiler.

"Es una cuestión de voluntad política y de eso nosotras vamos sobradas", ha asegurado la líder de Movimiento Sumar.

Por otro lado, sobre la petición de Podemos para que el Congreso vote cualquier participación del Ejército español en Oriente Medio, ha dicho que están de acuerdo, pero ha avisado de que estamos en una situación internacional muy delicada donde no caben "pensamientos mágicos o fórmulas que se puedan resumir en lemas o consignas que vayan en una pancarta", en alusión a otras demandas de los morados. EFE

