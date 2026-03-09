Espana agencias

Sergio, nuevo técnico del Cádiz: "Uno siempre vuelve a donde fue feliz"

Cádiz, 9 mar (EFE).- Sergio González afirmó este lunes en su presentación como nuevo entrenador del Cádiz, tras la destitución de Gaizka Garitano, que "uno siempre vuelve a donde fue feliz" y se mostró "muy contento y emocionado" por su regreso, ya que “emocionalmente” está “muy ligado” al club y su familia “muy arraigada” a la ciudad.

Sergio manifestó en rueda de prensa que su deseo de volver a dirigir al conjunto gaditano venía de tiempo atrás y que era el equipo que “más quería entrenar” en Segunda División, y aseguró que "es un momento muy bonito para ser capaces de dar con la tecla" y de "reconducir la situación" del equipo, decimosexto de LaLiga Hypermotion, a 4 puntos de la zona de descenso.

El preparador catalán, de 49 años, rememoró su pasado en la entidad, en la que estuvo dos años entre enero de 2022 y enero de 2024, en Primera División, y el recuerdo positivo que conserva de aquella etapa, en la que logró dos permanencias consecutivas del conjunto amarillo en la máxima categoría.

Por ello, dijo que "Cádiz siempre ha sido" su "casa" y añadió con optimismo que “ojalá” puedan “conseguir de nuevo” el objetivo de devolver al equipo a una "dinámica positiva", después de haber sumado un solo punto en las últimas ocho jornadas, lo que ha propiciado la destitución de Gaizka Garitano.

En el plano deportivo, el exjugador y entrenador de L'Hospitalet de Llobregat explicó que su idea pasa por adaptarse a las características de la plantilla y por utilizar el sistema que “mejor le venga a los jugadores”, además de priorizar el "rendimiento colectivo" por encima de un esquema fijo.

Sergio, que dirigió este lunes su primer entrenamiento, destacó, además, la importancia de recuperar la energía competitiva del vestuario y explicó que, a su juicio, “hay que darles a los futbolistas gasolina” e “intentar inculcar cuatro puntos básicos” para tratar de que “salga la alegría que tienen”.

El técnico también se refirió al equilibrio entre experiencia y juventud, y recalcó que tienen que "recuperar el hambre de la gente joven y, junto a los veteranos" que participen en el equipo, "hacer un gran engranaje".

Sergio reconoció que el margen de trabajo es reducido antes de su primer compromiso, este viernes a domicilio contra el Mirandés, para el que están “trabajando a contrarreloj”, si bien esperan "llegar a este viernes en las mejores condiciones posibles".

El nuevo entrenador cadista también valoró el rendimiento del Cádiz en distintos momentos de la temporada, al subrayar que con Garitano “ha habido episodios” en los que el equipo “ha estado muy bien”, por lo que intentarán "aprovechar la oportunidad y lo bueno que ha dejado" su predecesor.

El presidente del club cadista, Manuel Vizcaíno, quien estuvo acompañado por el coordinador de la dirección deportiva, el exjugador Juan Cala, resaltó que "Sergio, si tiene una virtud, es que es uno de esos entrenadores que son futbolistas" y, "para lo bueno y para lo malo, es inmediato independientemente de que sea una plantilla nueva".

"Ha llegado para resolver esta situación de bloqueo que tiene actualmente la plantilla. Confiamos todos en él y estamos ilusionados en pensar que esto se ha quedado en una mala racha", aseveró Vizcaíno. EFE

jsb/cc/ism

