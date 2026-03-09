Seis comunidades autónomas en alerta por nevadas, lluvias y temporal marítimo

Madrid, 9 mar (EFE).- Seis comunidades están hoy en alerta amarilla (peligro bajo), tres de ellas por nevadas, con acumulados significativos en zonas de montaña de la cordillera Cantábrica y sistema Central, a las que se suman Baleares por lluvias intensas, y Galicia y Canarias por fenómenos costeros.

Las tres comunidades en alerta amarilla por nevadas son Madrid, Asturias y Castilla y León, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Nevará en montañas de la mitad norte a una cota de 1.300/1.500 metros bajando en su parte occidental hasta los 800/1.200 metros.

En la sierra de Madrid se acumularán más de 5 centímetros de nieve a partir de 1.100-1.200 metros.

En el sistema central en las laderas de Salamanca, Ávila y Segovia se acumularán más de 10 centímetros desde 1.200 metros, al igual que en la zona de Sanabria, en Zamora.

También se registrarán esos espesores de nieve a partir de 1.200 metros en la cordillera Cantábrica de León.

Por otra parte, en el norte de Baleares, bajo aviso por precipitaciones, podrán ser localmente fuertes, acompañadas de tormenta y granizo ocasional.

En el litoral gallego, en zonas de A Coruña y Pontevedra, en alerta por fenómenos costeros, las olas podrán alcanzar entre 4 y 5 metros. EFE