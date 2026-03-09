Espana agencias

Seis comunidades autónomas en alerta por nevadas, lluvias y temporal marítimo

Guardar

Madrid, 9 mar (EFE).- Seis comunidades están hoy en alerta amarilla (peligro bajo), tres de ellas por nevadas, con acumulados significativos en zonas de montaña de la cordillera Cantábrica y sistema Central, a las que se suman Baleares por lluvias intensas, y Galicia y Canarias por fenómenos costeros.

Las tres comunidades en alerta amarilla por nevadas son Madrid, Asturias y Castilla y León, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Nevará en montañas de la mitad norte a una cota de 1.300/1.500 metros bajando en su parte occidental hasta los 800/1.200 metros.

En la sierra de Madrid se acumularán más de 5 centímetros de nieve a partir de 1.100-1.200 metros.

En el sistema central en las laderas de Salamanca, Ávila y Segovia se acumularán más de 10 centímetros desde 1.200 metros, al igual que en la zona de Sanabria, en Zamora.

También se registrarán esos espesores de nieve a partir de 1.200 metros en la cordillera Cantábrica de León.

Por otra parte, en el norte de Baleares, bajo aviso por precipitaciones, podrán ser localmente fuertes, acompañadas de tormenta y granizo ocasional.

En el litoral gallego, en zonas de A Coruña y Pontevedra, en alerta por fenómenos costeros, las olas podrán alcanzar entre 4 y 5 metros. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Albares advierte del alza de los precios y de posible llegada de refugiados por la guerra

Infobae

Los mercados y el petróleo afrontan la segunda semana del conflicto en Oriente Medio

Infobae

'Un mapa para Palestina', un libro infantil para entender la historia del pueblo palestino

Infobae

Ley contra la multirreincidencia llega al Senado, donde PP y Vox buscan endurecer la norma

Infobae

25 años sin mili: del 'Cetme' a la ciberdefensa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así están las encuestas: victoria

Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

Una madre dona su vivienda a su hijo de cuatro años y, cuando es mayor, intenta desalojarla: tras ser condenado por coacciones, la justicia le quita la casa

El pulso por León: el PSOE trata de contener el crecimiento de UPL en la provincia donde más se juega en las autonómicas de Castilla y León

La guerra en Irán, la última baza de Pedro Sánchez para aprobar un escudo social reforzado que rescate el tope al gas o la congelación de los alquileres

Lola Herrera se sincera en ‘Lo de Évole’: su voto al PSOE y los recuerdos con la familia Aznar

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”