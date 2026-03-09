Sánchez expresa al presidente de Emiratos Árabes Unidos su condena por los ataques de Irán

Madrid, 9 mar (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, al que ha mostrado la solidaridad de España ante los ataques a su país por parte de Irán y la condena de esas acciones.

"El pueblo emiratí y los españoles que se encuentran allí tienen todo nuestro apoyo en estos momentos difíciles", ha escrito el presidente del Gobierno en la red social X tras informar de esa conversación con el líder emiratí.

Sánchez ha condenado las agresiones de Irán a Emiratos Árabes Unidos que han causado víctimas y daños en infraestructuras civiles en el país.

De la misma forma, ha garantizado que España seguirá trabajando "sin descanso" para defender la estabilidad regional y el derecho internacional.

Los ataques de Irán a Emiratos, que comenzaron tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, han causado la muerte de cuatro personas, así como 112 heridos de hasta 19 nacionalidades diferentes.

Además, este domingo el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos dijo haber interceptado 16 misiles balísticos de una oleada de 17 proyectiles y 113 drones de 117 que fueron lanzados desde Irán en la jornada, sin reportar ni daños materiales ni personales.

Desde el inicio de la guerra, 238 misiles balísticos han sido detectados por Emiratos, 221 destruidos y 15 han caído al mar, y se han detectado 1.422 drones, de los que 1.342 han sido interceptados.

En lo que va de ofensiva aérea iraní, el país ha sufrido ataques en infraestructuras militares de los Estados Unidos pero también en lugares civiles como los aeropuertos de Abu Dabi y Dubaí, el puerto de Jebel Ali y zonas industriales y hoteleras.

La llamada de Sánchez al presidente de Emiratos se suma a las que está manteniendo desde el inicio del ataque a Irán con otros líderes de Oriente Medio cuyos países están siendo atacados por la República Islámica o por Israel, como es el caso de el Líbano. EFE