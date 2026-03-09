Espana agencias

Sánchez expresa al presidente de Emiratos Árabes Unidos su condena por los ataques de Irán

Guardar

Madrid, 9 mar (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, al que ha mostrado la solidaridad de España ante los ataques a su país por parte de Irán y la condena de esas acciones.

"El pueblo emiratí y los españoles que se encuentran allí tienen todo nuestro apoyo en estos momentos difíciles", ha escrito el presidente del Gobierno en la red social X tras informar de esa conversación con el líder emiratí.

Sánchez ha condenado las agresiones de Irán a Emiratos Árabes Unidos que han causado víctimas y daños en infraestructuras civiles en el país.

De la misma forma, ha garantizado que España seguirá trabajando "sin descanso" para defender la estabilidad regional y el derecho internacional.

Los ataques de Irán a Emiratos, que comenzaron tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, han causado la muerte de cuatro personas, así como 112 heridos de hasta 19 nacionalidades diferentes.

Además, este domingo el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos dijo haber interceptado 16 misiles balísticos de una oleada de 17 proyectiles y 113 drones de 117 que fueron lanzados desde Irán en la jornada, sin reportar ni daños materiales ni personales.

Desde el inicio de la guerra, 238 misiles balísticos han sido detectados por Emiratos, 221 destruidos y 15 han caído al mar, y se han detectado 1.422 drones, de los que 1.342 han sido interceptados.

En lo que va de ofensiva aérea iraní, el país ha sufrido ataques en infraestructuras militares de los Estados Unidos pero también en lugares civiles como los aeropuertos de Abu Dabi y Dubaí, el puerto de Jebel Ali y zonas industriales y hoteleras.

La llamada de Sánchez al presidente de Emiratos se suma a las que está manteniendo desde el inicio del ataque a Irán con otros líderes de Oriente Medio cuyos países están siendo atacados por la República Islámica o por Israel, como es el caso de el Líbano. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las víctimas de la dana piden obviar el aforamiento de Mazón e investigarlo en Catarroja

Infobae

Abierta la vía para que ONG y sindicatos puedan asistir a migrantes en su regularización

Infobae

El CAR de León roza la paridad entre deportistas y refuerza el impulso al deporte femenino

Infobae

Podemos pide que el Congreso vote cualquier participación del Ejército en Oriente Medio

Infobae

Puente pide "más responsabilidad y menos excusas" en relación con el debate sobre la fiscalidad de las CCAA

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado de violencia sobre

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

Absuelven a un hombre que ató bolsas de basura al cuello de su perro como correctivo porque no alcanza el nivel de gravedad del delito de maltrato animal

El PP plantea una bajada del IVA de la energía y doblar la deducción del IRPF para frenar la subida de los precios de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”