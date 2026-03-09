Rueda se desmarca de Ayuso y considera que su postura "no representa" la de todo el PP

Santiago de Compostela, 9 mar (EFE).- El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha defendido que el PP actúa "con responsabilidad" y "sin incurrir en demagogias" sobre la guerra en Oriente Medio y las relaciones con Estados Unidos y se ha desmarcado de la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cree que "no representa" la de todo el partido.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, ha rechazado entrar a opinar sobre el viaje de Ayuso a Estados Unidos, ya que cuando le preguntan sobre la postura de su partido, habla de "los órganos que nos representan a todos", ha argumentado, y no cree que haya "seguidismo" en absoluto del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pero "sobre lo que hagan personas concretas, tendrán que responder cada persona concreta", ha añadido Rueda, quien considera que "no tiene mucho sentido enjuiciar lo que hacen personas determinadas que no nos representan a todos, representan su ámbito o desde luego no lo que podamos pensar desde el PPdeG", ha concluido a este respecto.

Rueda ha asegurado que hay muchas cosas de Trump que no le gustan, como cuando amenazó a España, lo que le pareció una "bravuconada", porque "no tienen ningún derecho a amenazar así a un país soberano", al tiempo que ha advertido de que, a pesar de ello, el país forma parte de alianzas, por lo que el PP tiene "una postura lógica" al respecto.

"'No a la guerra' decimos todos", ha afirmado Rueda, en referencia a la declaración institucional del presidente del Gobierno con motivo del ataque de EE. UU. e Israel a Irán tras las amenazas de Trump a España, aunque "la responsabilidad exige no decir una cosa y hacer lo contrario, como está haciendo Pedro Sánchez" al "incumplir los compromisos y después mandar una fragata".

Para el presidente gallego está claro que nadie "quiere la guerra, por razones humanitarias y por repercusiones económicas", pero España forma parte de una serie de alianzas y "de nada sirve intentar mandar eslóganes como hace Sánchez" ni tampoco "sacralizar a una parte", porque las dos "tienen muchas cosas malas", ni que Irán "nos felicite por nuestras postura no creo que sea positivo".

Por otra parte, Rueda ha advertido de que el PPdeG no está dispuesto a apoyar la declaración institucional propuesta por el PSdeG en el Parlamento gallego en contra de la guerra en Irán si los socialistas pretenden "legitimar cualquier cosa que se le ocurre a Sánchez". EFE

