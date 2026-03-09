Espana agencias

Rueda se desmarca de Ayuso y considera que su postura "no representa" la de todo el PP

Guardar

Santiago de Compostela, 9 mar (EFE).- El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha defendido que el PP actúa "con responsabilidad" y "sin incurrir en demagogias" sobre la guerra en Oriente Medio y las relaciones con Estados Unidos y se ha desmarcado de la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cree que "no representa" la de todo el partido.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, ha rechazado entrar a opinar sobre el viaje de Ayuso a Estados Unidos, ya que cuando le preguntan sobre la postura de su partido, habla de "los órganos que nos representan a todos", ha argumentado, y no cree que haya "seguidismo" en absoluto del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pero "sobre lo que hagan personas concretas, tendrán que responder cada persona concreta", ha añadido Rueda, quien considera que "no tiene mucho sentido enjuiciar lo que hacen personas determinadas que no nos representan a todos, representan su ámbito o desde luego no lo que podamos pensar desde el PPdeG", ha concluido a este respecto.

Rueda ha asegurado que hay muchas cosas de Trump que no le gustan, como cuando amenazó a España, lo que le pareció una "bravuconada", porque "no tienen ningún derecho a amenazar así a un país soberano", al tiempo que ha advertido de que, a pesar de ello, el país forma parte de alianzas, por lo que el PP tiene "una postura lógica" al respecto.

"'No a la guerra' decimos todos", ha afirmado Rueda, en referencia a la declaración institucional del presidente del Gobierno con motivo del ataque de EE. UU. e Israel a Irán tras las amenazas de Trump a España, aunque "la responsabilidad exige no decir una cosa y hacer lo contrario, como está haciendo Pedro Sánchez" al "incumplir los compromisos y después mandar una fragata".

Para el presidente gallego está claro que nadie "quiere la guerra, por razones humanitarias y por repercusiones económicas", pero España forma parte de una serie de alianzas y "de nada sirve intentar mandar eslóganes como hace Sánchez" ni tampoco "sacralizar a una parte", porque las dos "tienen muchas cosas malas", ni que Irán "nos felicite por nuestras postura no creo que sea positivo".

Por otra parte, Rueda ha advertido de que el PPdeG no está dispuesto a apoyar la declaración institucional propuesta por el PSdeG en el Parlamento gallego en contra de la guerra en Irán si los socialistas pretenden "legitimar cualquier cosa que se le ocurre a Sánchez". EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Confirmada la condena a 15 años de cárcel a un padre que agredió sexualmente a su hija con discapacidad

Infobae

Confirman los 30,5 años de prisión para los hermanos que violaron y secuestraron a una mujer en Autilla (Palencia)

Infobae

Vox desdeña la intención de Ortega Smith de llevar su expulsión a los tribunales: "Fantástico, que se ponga a la cola"

Vox desdeña la intención de

El Año Averroes busca resaltar la dimensión internacional del filósofo cordobés

Infobae

Aterriza en Omán un tercer avión del Ejército del Aire para evacuar a civiles de Oriente Próximo

Aterriza en Omán un tercer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil se queja

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Max Verstappen correrá las 24

Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring junto al piloto español Daniel Juncadella: estas son las claves de la competición

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”