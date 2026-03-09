Espana agencias

Rescatadas 32 personas en una patera en Cabrera, al sur de Mallorca

Palma, 9 mar (EFE).- Salvamento Marítimo y el servicio marítimo provincial de la Guardia Civil han rescatado este lunes a los 32 ocupantes de una embarcación localizada en aguas de Cabrera, al sur de Mallorca.

El rescate se ha producido hacia las 14.30 horas a 0,5 millas al sur de Cabrera y en el bote viajaban 32 personas de origen subsahariano, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Se trata de la primera embarcación con personas migrantes localizada en aguas de Baleares en lo que va de mes.

Según el último balance sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 28 de febrero llegaron a Baleares 857 personas a bordo de 42 pateras, una cifra muy similar a la de 2025, cuando se registraron 869. EFE

