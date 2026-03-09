Podemos pide que el Congreso vote cualquier participación del Ejército en Oriente Medio

Madrid, 9 mar (EFE).- Podemos ha rechazado este lunes que el Ejército español participe en cualquier tipo de intervención defensiva u ofensiva en el actual conflicto bélico en Oriente Medio y ha pedido que el Congreso de los Diputados vote sobre esta cuestión para que los partidos "se retraten".

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho en rueda de prensa que hay que evitar cualquier tipo de participación del Ejército español en este conflicto, "ni para atacar a nadie ni para defender bases de la OTAN en el Mediterráneo", como ha ocurrido en Chipre, y ha pedido que el Congreso se pronuncie al respecto.

"Creo que sería bueno que una decisión de esta naturaleza pasase por el Congreso de los Diputados y haya una votación en el Parlamento para que los grupos políticos se retraten y expresen su posición política al respecto", ha añadido.

Por otro lado, ha insistido en que el 'No a la guerra' esgrimido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe conllevar, en su opinión, acciones concretas como la salida de España de la OTAN o al menos la celebración de un referéndum para que los españoles se pronuncien al respecto, o el cierre de las bases militares de Estados Unidos en España.

Además, ha instado al Gobierno a actuar ya para proteger a los españoles de las consecuencias económicas derivadas del conflicto bélico en Oriente Medio, tras el ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, por ejemplo para contener la subida del precio de la gasolina.

En este sentido, ha informado de que Podemos va a registrar una proposición de ley en el Congreso con una batería de propuestas, entre ellas un cheque energético de 300 euros para las familias con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), multiplicado por el número de miembros de la unidad de convivencia.

Otras de las medidas son la recuperación de la denominada 'excepción ibérica' para topar el precio del gas, la congelación de las tarifas de la luz y del gas con un incremento máximo permitido del 5 %, la prohibición del corte de suministros, la mejora de los descuentos del bono social eléctrico o la nacionalización de Repsol.

La proposición de ley que registrará Podemos contiene más iniciativas, como limitar el margen de los beneficios de los distribuidores de alimentación, crear un supermercado público, la gratuidad del transporte público, la reducción del 40 % del precio de alquiler, una moratoria antidesahucios durante un mínimo de 12 meses y la expropiación de viviendas de "fondos buitres" para destinarlas al parque público.

"Todas son medidas totalmente factibles, tanto en coste económico como por la existencia de vías legales en nuestro ordenamiento jurídico para llevarlas a la praxis. Únicamente se necesita voluntad política", ha dicho el portavoz de Podemos. EFE

