Penas de hasta 13 años por una violación en grupo en Magaluf que grabaron y difundieron

Palma, 9 mar (EFE).- Los ocho acusados de una violación grupal a una mujer en 2023 en un hotel de Magaluf (Mallorca), en Calvià, que además grabaron con los móviles y que luego difundieron a través de una red social, han aceptado este lunes penas que ascienden hasta los 13 años y tres meses de prisión.

Los procesados han reconocido los hechos ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Baleares, después de una conformidad alcanzada entre las partes, que ha rebajado las penas finales impuestas a una horquilla de entre 2 años y tres meses a 13 años y tres meses, lo que ha hecho innecesaria la celebración del juicio.

La Fiscalía solicitaba inicialmente penas de entre 18 y 20 años de prisión para los ocho acusados de haber agredido sexualmente a una mujer británica que estaba inconsciente por ingesta de alcohol en la habitación de un hotel, someterla a un trato denigrante, grabar los hechos con el móvil y luego difundirlos por una red social.

Concretamente, han sido condenados, a partir de su distinto grado de participación en los hechos, a delitos de agresión sexual, con y sin acceso carnal en función del caso, y todos ellos por un ilícito contra la intimidad, aunque el tribunal, que ha dictado sentencia 'in voce', les ha reconocido una atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Las penas más bajas han sido para dos de los acusados, que únicamente han sido condenados por un delito contra la intimidad a 2 años y 3 meses de cárcel, mientras que las más altas han sido de 13 años y 3 meses ya que, además del ilícito antes mencionado, han sido considerados responsables de agresión sexual continuada con acceso carnal, violencia e intimidación degradante. EFE

