Mónica García pide a los sindicatos médicos una contrapropuesta para evitar la huelga

Madrid, 9 mar (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este lunes a los sindicatos médicos que hagan una "contrapropuesta" para evitar la huelga, que contempla paros de una semana hasta el mes de junio, siendo la próxima convocatoria la semana del 16 de marzo,

En declaraciones a los medios tras participar en la inauguración de la jornada 'VIH, comunicación y arte frente al estigma', la ministra ha lamentado que, pese a los últimos acuerdos con el Foro de la Profesión Médica, los sindicatos sigan en la idea de que "la única solución al conflicto es la huelga", lo que convierte a los pacientes "en los rehenes de las discrepancias".

La ministra ha insistido en que los malestares de la profesión médica "van más allá de las reivindicaciones de sus condiciones laborales, muchas veces en manos de las comunidades autónomas" y ha insistido en que "todas las reivindicaciones legalmente posibles que puedan estar en el estatuto marco, ya lo están".

García ha recordado que la semana pasada se reunió con el Foro de la Profesión Médica, integrado por los colegios profesionales, los decanos de las facultades de medicina, las sociedades científicas, los estudiantes y también los sindicatos médicos.

En esa reunión, ha dicho, se acordó mantener el diálogo, iniciar la negociación para reformar la ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), adaptar la clasificación profesional del estatuto marco al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y reconocer la penosidad de las guardias.

En relación a la reunión este martes con la Asociación MIR al hilo de las irregularidades del examen, la ministra ha afirmado que "se han mejorado las garantías jurídicas y de todas las personas que se han presentado al MIR".

Ha reconocido que los cambios en los procedimientos han conllevado retrasos, "pero no han afectado al núcleo de las fechas programadas para todas las personas que se presentaban al MIR".

Respecto al Consejo de Ministros de este martes y si el Gobierno adoptará algún tipo de medida por la guerra de Irak, García se ha limitado a decir que el Gobierno, como viene haciendo, se hará cargo "nuevamente" de "escudos sociales" que protejan a la población en contextos de guerra o inflación, y de "las consecuencias de la irresponsabilidad de la Administración Trump y de Israel bombardeando países extranjeros y desatando guerras ilegales". EFE

