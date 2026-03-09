México elimina a Brasil con un lapidario 16-0 y Gran Bretaña se despide ante los italianos

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- La selección mexicana desplegó este domingo un ataque de 16 imparables que demolieron por 16-0 a la de Brasil en un juego de solo 6 entradas en la tercera jornada del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol.

La cita en el Daikin Park de Hoston (Texas) tuvo un fin anticipado por la denominada 'regla de piedad' (mercy rule), que termina los juegos cuando un rival tiene una ventaja de 15 carreras después de la quinta entrada.

Horas antes, también en el Daikin Park, la selección de Gran Bretaña se despidió del torneo al caer por 7-4 ante Italia, que permanece invicta con dos triunfos.

Brasileños y británicos enlazaron hoy tres derrotas en el Grupo B del torneo.

Así las cosas, son ya 5 selecciones las que han quedado eliminadas con enlazar tres derrotas en igual número de salidas. Se trata de República Checa, Colombia, Gran Bretaña, Nicaragua y Brasil.

En un choque sin equivalencias, los mexicanos decidieron hoy el partido en el mismo primer episodio con cuatro carreras, al combinar doble de Randy Arozarena con sencillo de Jonathan Aranda, doble de Alejandro Kirk e imparables de Vick González y Alek Thomas.

A partir de ahí hubo un sólo equipo.

México anotó una vez en el segundo acto, seis en el cuarto, una en el quinto y cuatro en el sexto, cuando terminó el duelo por amplia superioridad.

Alejandro Kirk, receptor de los Blue Jays de Toronto de las Grandes Ligas, fue la principal figura de México, al ligar de 3-2 con cuatro impulsadas.

Taijuan Walker, quien trabajó tres entradas y un terció sin permitir hit ni carreras, fue el ganador, en tanto Eric Pardhino, con 10 imparables y ocho carreras admitidos en tres episodios, cargó con el revés.

México sumó su segunda victoria en el grupo B, mismo balance que Estados Unidos e Italia, en tanto Brasil llegó a tres reveses en tres salidas, mismos números que Gran Bretaña.

El juego más esperado del grupo B se producirá este lunes: México enfrentará a Estados Unidos, en tanto que Brasil buscará su primer triunfo ante los británicos. Italia descansará. EFE