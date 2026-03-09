Espana agencias

Mbappé: trabajo en solitario en su retorno a Madrid pensando en la vuelta contra el City

Madrid, 9 mar (EFE).- El francés Kylian Mbappé trabaja de nuevo en su recuperación en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas tras una semana en su país, acompañado de preparadores del club, para dejar atrás un esguince en la rodilla izquierda que le hará ser baja en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City de este miércoles, pero aún con esperanza de jugar la vuelta el 17 de marzo.

Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", según el parte médico emitido el lunes 2 de marzo por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.

La dolencia de Mbappé se inició el 7 de diciembre, en un encuentro liguero ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, el Real Madrid ha disputado 20 encuentros y el delantero francés participó en 12. Pese a no recuperarse de las molestias, nunca se perdió dos encuentros consecutivos hasta verse obligado a parar por completo la pasada semana.

Días en los que llevó a cabo trabajo específico de recuperación en París junto a preparadores del Real Madrid: el galo Sébastien Devillaz y el español Willy Zurdo, fisioterapeuta del club y medalla de plata en los JJOO de Río 2016 en gimnasia rítmica.

Un proceso que continúa ahora en Valdebebas tras volver el domingo de París y que este lunes le llevó a realizar trabajo de gimnasio y sobre el césped, en solitario.

Según transmiten a EFE fuentes del club, su retorno, aún dependiendo de las sensaciones del futbolista, apunta a ser más posible en la vuelta contra el Manchester City del próximo 17 de marzo que en la ida de este miércoles 11 en el Bernabéu. Un partido que verá desde uno de los palcos del estadio madridista.

También tendrá que verlo desde fuera Álvaro Carreras, tras confirmarse este lunes que el lateral izquierdo sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha que le mantendrá alejado de los terrenos de juego una semana, por lo que su objetivo, a la espera de ver la evolución y siempre según los plazos más optimistas, es, como el de Mbappé, poder formar parte del equipo para la vuelta de ‘Champions’.

Sin Carreras, Mbappé ni otros cinco lesionados -David Alaba, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Éder Militao y Rodrygo Goes-, y con Antonio Rüdiger recuperado de sus molestias prepara Álvaro Arbeloa su primer gran partido desde que tomase el relevo de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid.

La eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City aparece en el horizonte de un Real Madrid que rompió en Vigo, gracias a un gol de Fede Valverde en el último minuto, una racha de dos partidos sin conocer la victoria -derrotas-. EFE

