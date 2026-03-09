Espana agencias

Martes de inestabilidad generalizada con precipitaciones localmente fuertes en el sureste

Madrid, 9 mar (EFE).- Este martes se mantendrá la inestabilidad en todo el territorio peninsular y Baleares, con precipitaciones generalizadas en el cuadrante sureste que afectarán especialmente a la Comunidad Valenciana, además de a las regiones del centro-este, Estrecho y Alborán.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este martes la inestabilidad se mantendrá en toda la Península y Baleares, con predominio de cielos cubiertos tendiendo a abrirse claros en la mitad norte y suroeste peninsular.

Habrá precipitaciones generalizadas en el cuadrante sureste que afectarán al Mediterráneo, regiones del centro-este, Estrecho y Alborán, con probables acumulados en Murcia y especialmente en la Comunidad Valenciana, donde se alcanzarán intensidades localmente fuertes.

Se esperan nevadas con acumulados significativos en el entorno de las Béticas a una cota de 800/1.000 metros, así como en regiones del este de la meseta sur y entorno del Sistema Central en cotas similares y en la Cantábrica por encima de los 1.200 metros.

Temperaturas máximas en descenso en Melilla, Cantábrico oriental y en la mayor parte del centro este y tercio sur, en ascenso en el cuadrante noroeste y norte de la meseta sur. Temperaturas mínimas en ascenso en la Comunidad Valenciana y entorno de la Ibérica, en descenso en el tercio sur y sin cambios en el resto.

Viento moderado en litorales de Galicia, Cantábrico y sur peninsular y flojo en el resto.

En Canarias, viento alisio con rachas muy fuertes, cielos nuboso con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto.

.-GALICIA: cielos nubosos con lluvias débiles, ocasionales y dispersas más probables en el noroeste al principio y final del día con la cota de nieve subiendo de los 1.000 a los 1.400/1.600 metros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en A Coruña, sin cambios en el resto; máximas en ascenso generalizado. Viento flojo a moderado.

.-ASTURIAS: cielos nubosos sin descartar lluvias débiles que podrían ser en forma de nieve en la cordillera a partir de los 1.200 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso y máximas en moderado ascenso. Viento flojo con intervalos de moderado en el litoral.

.-CANTABRIA: cielos nubosos con lluvias débiles durante las primeras horas del día que podrán ser en forma de nieve a partir de los 1.200/1.400 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o ligero ascenso y máximas en ligero ascenso en la mitad occidental, descenso en los Valles Pasiegos y sin cambios en el resto. Viento flojo a moderado.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos con lluvias débiles ocasionales y dispersas durante la mañana. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento flojo generalizado.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos nubosos con precipitaciones débiles en general, más frecuentes en la mitad sur a primeras horas, y la cota de nieve en torno a los 800/1.200 metros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el este y sin cambios al oeste; máximas sin cambios o ligero descenso en el este y sur y en ascenso en el resto. Viento flojo.

.-NAVARRA: cielos nubosos sin descartar lluvias débiles intermitentes a lo largo del día. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo.

.-LA RIOJA: cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas y la cota por encima de los 1.500 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo en general.

.-ARAGÓN: cielos nubosos con probables precipitaciones débiles y la cota de nieve en torno a los 1.500/1.700 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el este de Huesca y sin cambios en el resto; máximas en ascenso en el Pirineo, en descenso en el sistema Ibérico y con pocos cambios en el resto. Viento flojo.

.-CATALUÑA: intervalos nubosos con posibles precipitaciones en el extremo sur desde por la mañana, que por la tarde serán más probables en el interior con la cota de nieve en torno a los 1.600/1.900 metros. Temperaturas sin cambios y viento flojo.

.-EXTREMADURA: cielos nubosos con precipitaciones débiles dispersas, más probables en la mitad del día, con la cota de nieve en torno a los 800/900 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas con ligeros cambios. Viento flojo.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos con precipitaciones débiles o moderadas y la cota de nieve subiendo de los 1.000/1.200 metros a los 1.700/1.800. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero aumento. Viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas y la cota de nieve en torno a los 800/1.000 metros, salvo en el tercio oriental, donde estará por encima de los 1.400.

Temperaturas mínimas en ascenso o en ligero descenso, más acusado en Albacete y valle del Tajo; máximas en ascenso en Guadalajara o sin cambios o ligero descenso en el resto. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos muy nubosos con precipitaciones localmente fuertes y persistentes en Alicante, también probables en el resto, con la cota de nieve en torno a los 1.500/1.700 metros.

 Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso en Valencia y Alicante, en ligero descenso o sin cambios en Castellón. Viento flojo con aumentos ocasionales de intensidad.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos muy nubosos con chubascos ocasionales localmente fuertes y sin descartar granizo. Cota de nieve en torno a los 1.000/1.100 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, localmente notable en el interior. Viento flojo a moderado.

.-BALEARES: intervalos nubosos aumentando a cubierto con chubascos probables en el oeste, Ibiza y Formentera. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo.

.-ANDALUCÍA: cielos muy nubosos con chubascos dispersos, más intensos en el interior, sin descartar que sean en forma de granizo y con la cota de nieve situada en los 900/1.000 metros. Temperaturas en descenso y viento flojo con intervalos de moderado.

.-CANARIAS: predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de las islas montañosas. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones. Temperaturas con pocos cambios. Viento alisio moderado o fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. EFE

