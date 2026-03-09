Mañueco anuncia ayudas para mejorar las plazas de toros rurales y para celebrar novilladas

Toro (Zamora), 9 mar (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección en las elecciones del próximo domingo, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado ayudas para negocios y servicios de los pequeños municipios y para la mejora de las plazas de toros rurales y la celebración de novilladas.

"Nos parece muy importante el fomento de algo que forma parte de nuestra tierra", ha recalcado Fernández Mañueco sobre esas nuevas ayudas que recogen el compromiso del PP con la tauromaquia.

Ha ironizado con que no puede prometer que venga Morante aunque lo va a "intentar".

El aspirante del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León ha enmarcado estas ayudas dentro de un plan rural para fijar y atraer población que tendrá como tres ejes los servicios públicos, la economía y un tercer apartado sobre el patrimonio, la cultura y las tradiciones en el que se contempla ese apoyo a la tauromaquia.

En materia económica, Fernández Mañueco se ha referido a las ayudas a comercios y establecimientos hosteleros que quieran abrir o adquirir un vehículo, para lo que dispondrán de una ayuda de 5.000 euros, a lo que se suman 3.000 para mantener abiertos esos negocios o farmacias.

Del mismo modo, se va a subvencionar el comercio ambulante en los desplazamientos a los pueblos en los que no exista ningún negocio.

Fernández Mañueco ha llamado a la concentración del voto y ha asegurado que el 15 de mayo solo hay dos opciones, o votar a la izquierda o votar al PP.

Ha afirmado que no pactará en ningún caso con el PSOE de Castilla y León por representar el "sanchismo". EFE

