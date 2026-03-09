Espana agencias

Los árbitros firman con la RFEF su primer convenio colectivo para el fútbol profesional

Las Rozas (Madrid), 9 mar (EFE).- Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y Paco Hevia, representante de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), firmaron este lunes en la Ciudad del Fútbol (Las Rozas, Madrid) el primer convenio colectivo para la actividad del arbitraje en el fútbol profesional masculino.

"Estamos haciendo camino, también en el mundo arbitral, porque es el primer convenio colectivo que se firma en el ámbito del arbitraje a nivel internacional. Nos sitúa a la vanguardia de cómo se deben hacer las cosas, dar cobertura y seguridad a un grupo que asume tanta responsabilidad en los campos de fútbol de España", declaró Louzán.

Paco Hevia, representante de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), se sumó al agradecimiento: "Estamos en un proceso de evolución natural en paralelo al deporte profesional. Desde el año 2018, que se crearon los contratos laborales, había que dar un paso más y crear un marco de juego en el que se respeten los derechos laborales del arbitraje. Es un salto en la profesionalización del arbitraje español. Lo que nos une a todos es que trabajamos por lo mismo, que el fútbol español mejore".

También apuntó los términos económicos del acuerdo: "Lo que se ha fijado es cómo somos capaces de evolucionar en el futuro. El arbitraje tiene que estar evolucionando con el propio negocio del fútbol. Lo que tenemos que buscar es cómo vinculamos esas retribuciones futuras a la aportación del arbitraje al espectáculo".

El convenio, de aplicación desde este lunes y hasta el final de la temporada 2025-2026, es resultado de un proceso negociador de cuatro meses. En el acto de firma también estuvieron presentes Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

"Se da un cambio muy importante en el mundo del arbitraje, la aparición del sindicato es fundamental. Yo no me sentaba con los árbitros en activo, me sentaba con la RFEF y el presidente del CTA, que realmente no era la representación del colectivo arbitral", destacó Tebas.

"Ésta es una parte muy importante de la independencia del colectivo arbitral. Por desgracia para algunos, llevo muchos años en LaLiga, se ha utilizado a los árbitros para otras cosas, que si no haces esto, pongo a los árbitros en huelga, y ahora nos encontramos con lo que tiene que ser", añadió el presidente de LaLiga.

Por su parte, Fran Soto puso el foco sobre el trabajo realizado: "Es un día de alegría para todo el colectivo. Quiero destacar el trabajo de la gente que por detrás ha trabajado de una forma muy ardua. Tenemos que estar muy orgullosos los árbitros españoles por este tipo de medidas únicas y pioneras a nivel internacional". EFE

